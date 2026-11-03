В КАЗАХСТАНЕ РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ СОКРАТИЛАСЬ С 2 ЛЕТ ДО 15 ДНЕЙ

По итогам девяти месяцев 2026 года в Казахстане выдано 1 048 регистрационных удостоверений на лекарственные средства, что больше, чем за весь 2025 год.

В Казахстане внедрён механизм ускоренной регистрации лекарств из стран с высокими стандартами контроля качества. Теперь регистрация препаратов сократилась с 2 лет до 15 рабочих дней.

Нововведение направлено на расширение доступа пациентов к современным и инновационным лекарствам, сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании Правительства.

На сегодняшний день в рамках данной процедуры зарегистрировано 16 лекарственных средств и медицинских изделий производства США, Германии, Франции, Дании, Великобритании и Республики Корея.

По итогам 9 месяцев 2026 года каждое четвертое зарегистрированное лекарственное средство приходится на отечественного производителя.

По количеству зарегистрированных лекарственных средств Казахстан занимает одну из ведущих позиций среди государств — членов Евразийского экономического союза.

«Мы создаём условия для более быстрого выхода современных лекарств на казахстанский рынок. При этом требования к качеству и безопасности препаратов остаются нашим безусловным приоритетом. Для граждан это прежде всего возможность получать доступ к новым методам лечения», – отметила министр.

В рамках изменений законодательства также внедрён принцип «единого окна», позволяющий упростить регистрационные процедуры. Через новый механизм уже оказано более 600 услуг.

Кроме того, предусмотрена возможность регистрации жизненно важных лекарств по инициативе государства без ожидания заявки производителя.

Сегодня в стране зарегистрировано 7 275 наименований лекарственных средств.

Параллельно внедряются цифровые технологии, включая искусственный интеллект, для анализа регистрационных документов и повышения эффективности экспертизы.

Особое внимание уделяется государственному контролю качества препаратов и развитию системы отслеживания побочных реакций.

Важным международным достижением стало подтверждение Всемирной организацией здравоохранения третьего уровня зрелости национальной регуляторной системы. Казахстан первым среди стран СНГ достиг этого уровня.

Следующим этапом станет развитие лабораторной инфраструктуры, включая строительство в Астане современного комплекса для испытаний вакцин и независимой оценки их качества и безопасности.

Необходимо подчеркнуть, что принимаемые меры направлены на расширение доступа населения к современным лекарствам при сохранении высоких требований к их качеству.