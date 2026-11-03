В КАЗАХСТАНЕ СНИЗИЛИСЬ ЦЕНЫ НА КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ - МИНЗДРАВ

В Казахстане зафиксировано снижение цен на 799 из 3 073 наименований лекарственных препаратов, что составляет 26% от их общего количества. Таким образом, цены снизились более чем на каждый четвертый препарат. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании Правительства.

По словам главы ведомства, повышение доступности лекарств для населения остается одним из ключевых приоритетов Министерства здравоохранения.

«Наша главная задача - сделать качественные и безопасные лекарства доступнее для каждого казахстанца. Люди должны иметь возможность приобретать необходимые препараты по приемлемым ценам. Именно на это направлены принимаемые государством меры», - отметила Акмарал Альназарова.

Положительная ценовая динамика установлена по результатам цифрового мониторинга фармацевтического рынка. При этом более чем на половину лекарственных средств, находящихся в обращении, цены остаются стабильными.

В рамках исполнения поручений Главы государства пересмотрены подходы к государственному регулированию цен на лекарства. В частности, отменено ценовое регулирование безрецептурных препаратов, а также рецептурных лекарств стоимостью ниже одного месячного расчетного показателя.

Одновременно Министерство здравоохранения усилило цифровой контроль за обращением лекарственных средств. Внедренная система маркировки позволяет отслеживать движение препаратов, контролировать их наличие и выявлять факты превышения установленных предельных цен.

Дополнительные инструменты контроля доступны и самим гражданам. Через мобильные приложения eGov Mobile и «Нақты өнім» казахстанцы могут проверить информацию о лекарственном препарате, его производителе и предельной розничной цене, а при выявлении нарушений - направить обращение в Министерство здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что работа по повышению доступности лекарств, обеспечению прозрачности ценообразования и защите прав пациентов будет продолжена.