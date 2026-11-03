В КАЗАХСТАНЕ БУДУТ ВЫПУСКАТЬ ПОЧТИ 500 НОВЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ЛЕКАРСТВ

В Казахстане планируют наладить производство 494 наименования лекарственных препаратов в рамках реализации восьми крупных инвестиционных проектов.

Реализация проектов позволит расширить выпуск отечественных лекарств, создать более 1 200 рабочих мест и укрепить лекарственную безопасность страны, сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании Правительства.

Общий объём инвестиций по восьми проектам составляет 391,3 млрд тенге.

Производство будет осваиваться поэтапно: 300 наименований лекарств планируется выпускать в 2027–2030 годах, ещё 194 — в 2031–2034 годах.

«Развитие собственного фармацевтического производства — это прежде всего вопрос лекарственной безопасности страны. Нам важно, чтобы Казахстан последовательно расширял выпуск необходимых препаратов, создавал новые рабочие места и снижал зависимость от внешних поставок», – подчеркнула Акмарал Альназарова.

По данным Министерства здравоохранения, отечественная фармацевтическая промышленность демонстрирует устойчивый рост.

По итогам 2025 года объём фармацевтического рынка достиг 1 трлн 285 млрд тенге, увеличившись за два года на 31%. При этом объём отечественного производства вырос на 37%.

Положительная динамика сохраняется и в текущем году. За 8 месяцев 2026 года произведено продукции на сумму 157 млрд тенге, что на 30% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

За последние два года объём инвестиций в отрасль увеличился в 3,3 раза, а экспорт — в 1,9 раза.

Основными странами-импортёрами отечественной продукции являются Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Монголия и Молдова.

За последние два года инвестиции в отрасль выросли в 3,3 раза, а экспорт – в 1,9 раза.

Сегодня доля казахстанских производителей в общем количестве реализованных упаковок лекарств достигла 42%. В закупках Единого дистрибьютора этот показатель составляет 79%.

Для дальнейшего развития отрасли Министерство продолжит расширение долгосрочных договоров с производителями и совершенствование механизмов закупа отечественной продукции.

Реализация новых проектов позволит укрепить производственную базу страны и расширить ассортимент лекарств казахстанского производства.