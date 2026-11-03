В ШЫМКЕНТЕ С НАЧАЛА ГОДА РОДИЛИСЬ 213 ПАР БЛИЗНЕЦОВ И ЧЕТЫРЕ ТРОЙНИ

В Шымкенте сохраняется устойчивый демографический рост. С начала года в мегаполисе родилось более 20 тысяч детей. Среди них – 213 пар близнецов и четыре тройни. Эти показатели отражают естественный прирост населения города и значимость работы по охране здоровья матери и ребёнка.

Недавно в городском перинатальном центре 36-летняя Ажар Ташкараева родила тройню. Новорождённым дали имена Альсия, Сафия и Аймухаммед. Состояние малышей оценивается как хорошее. Ранее женщина дважды рожала близнецов, а с появлением тройни стала мамой десятерых детей. Семья выразила благодарность медицинским работникам за оказанную помощь и заботу.

По данным городского управления здравоохранения, показатель материнской и младенческой смертности снизился на 23,6%. Достичь положительной динамики помогают ранняя постановка беременных на учёт, своевременное прохождение диагностических обследований, постоянное наблюдение за течением беременности и повышение качества медицинской помощи в родовспомогательных организациях.

В настоящее время в городе работают четыре медицинские организации, оказывающие акушерскую помощь. Три из них предоставляют перинатальную помощь третьего уровня, одна – второго. В медицинских организациях необходимую помощь получают беременные группы высокого риска, недоношенные дети и новорождённые, нуждающиеся в особом уходе.

Кроме того, в соответствии с поручением Главы государства в Шымкенте ведётся строительство нового перинатального центра на 200 мест. Современный медицинский комплекс будет соответствовать международным стандартам и оснащён лабораторно-диагностическим подразделением. Завершить строительство планируется в IV квартале 2027 года.

Ввод нового центра в эксплуатацию позволит увеличить потенциал родовспомогательной службы, развить медицинскую инфраструктуру, повысить качество и доступность медицинской помощи матерям и детям.

Охрана здоровья матери и ребёнка остаётся одним из главных приоритетов системы здравоохранения. Благополучное рождение каждого малыша и создание условий для его здорового развития — наша общая задача.