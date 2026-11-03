МИНЗДРАВ: В КАЗАХСТАНЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРВИ СНИЗИЛАСЬ НА 44%

В Казахстане отмечается положительная динамика по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

За неделю с 22 по 28 октября зарегистрировано 74 689 случаев ОРВИ. Это на 44% ниже показателя аналогичного периода прошлого эпидемического сезона и в 1,5 раза меньше по сравнению с предыдущей неделей.

С начала эпидемического сезона зарегистрировано 1 075 450 случаев ОРВИ, что на 4,7% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

По результатам лабораторного мониторинга, среди циркулирующих негриппозных вирусов преобладают риновирусы, аденовирусы и бокавирусы. С начала сезона лабораторно подтверждено 12 случаев гриппа A(H1N1)pdm09.

В стране продолжается вакцинация против гриппа. Закуплено 2,2 млн доз вакцины «Гриппол® », что позволяет охватить прививками около 11% населения. На сегодняшний день вакцина имеется во всех регионах республики.

По состоянию на 30 октября привито 1 670 447 человек, или 75,3% от подлежащего вакцинации контингента.

В сезон ОРВИ рекомендуется чаще мыть руки, особенно после посещения общественных мест, регулярно проветривать помещения, соблюдать респираторный этикет.

При появлении симптомов ОРВИ рекомендуется по возможности сократить контакты с окружающими, при высокой температуре, ухудшении состояния или выраженных симптомах необходимо обратиться за медицинской помощью.