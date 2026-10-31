ГЛАВА ВОЗ ПОДДЕРЖАЛ РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА О ПОВЫШЕНИИ ДОХОДОВ РАБОТНИКОВ ПМСП

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус выразил поддержку решению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о повышении заработной платы медицинских работников участковой службы первичной медико-санитарной помощи.

На своей странице в Facebook https://www.facebook.com/share/p/1Dfkq7M1X9/ глава ВОЗ написал, что “высоко оценивает приверженность Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева повышению заработной платы 77 тысяч медицинских работников страны, а также его стремление сохранить здоровье и благополучие людей в центре государственной политики».

По словам доктора Гебреисуса, инвестируя в первичную медико-санитарную помощь и поддерживая медицинских работников, Казахстан демонстрирует, как политическая воля и лидерство могут способствовать повышению качества и доступности медицинских услуг для всех.

Повышение заработной платы специалистов участковой службы – это не только мера материальной поддержки, но и признание ключевой роли работников первичного звена в системе здравоохранения.

Именно они становятся первой точкой контакта пациента с системой здравоохранения, обеспечивают непрерывное наблюдение, помогают выявлять заболевания на ранних стадиях и вносят значительный вклад в сохранение здоровья населения.

Министерство здравоохранения выражает признательность Генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу за высокую оценку решений Главы государства и поддержку усилий страны по укреплению первичной медицинской помощи.