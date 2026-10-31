В Алматы состоялась международная конференция «На пути к ликвидации туберкулёза: прогресс, вызовы и новые возможности», объединившая экспертов из стран Центральной Азии и других регионов для расширения доступа к современным методам лечения туберкулёза и внедрения научных инноваций.

Основными темами стали расширение доступа к инновационным методам лечения, совершенствование диагностики, внедрение цифровых решений и развитие подходов к оказанию медицинской помощи с учётом потребностей пациентов.

«Благодаря государственной поддержке за годы независимости заболеваемость туберкулёзом в стране снизилась на 82%, смертность - на 97%.

Положительная динамика сохраняется и в последние годы. По итогам 2025 года заболеваемость снизилась на 9,9%, смертность - на 10%», — отметил в своем выступлении вице-министр здравоохранения Манас Рамазанов.

Достигнутые результаты обеспечены за счет внедрения современных методов диагностики, эффективной лекарственной терапии, а также гарантированного для всех граждан доступа к лечению.

В Казахстане расширяется применение сокращённых режимов терапии. Одной из центральных тем конференции стало внедрение шестимесячных полностью пероральных режимов лечения лекарственно-устойчивого туберкулёза, включая BPaL и BPaLM.

Эти схемы позволяют сократить продолжительность терапии по сравнению с традиционными длительными курсами и снизить нагрузку на пациентов. Участники обсудили практический опыт применения новых подходов, укрепление лабораторной и клинической инфраструктуры, а также меры по устранению барьеров, ограничивающих доступ к лечению.

Отдельное внимание уделили инициативе PeerLINC, реализуемой TB Alliance. Она предусматривает профессиональное взаимодействие специалистов и национальных противотуберкулёзных программ, обмен практическими решениями и адаптацию успешного опыта к условиям конкретных стран.

Участники также рассмотрели перспективы разработки препаратов и схем лечения нового поколения.

Долгосрочная стратегия организации «1×1×1» направлена на достижение амбициозных целей: лечение латентной туберкулёзной инфекции в течение одного дня, активного туберкулёза — в течение одного месяца и обеспечение доступа к новым методам лечения в течение года после их одобрения.

Для достижения этих целей необходима заблаговременная подготовка национальных систем здравоохранения, включая развитие диагностики, совершенствование клинических протоколов, готовность регуляторных органов и устойчивое взаимодействие с медицинскими организациями и сообществами.

«Разработка новых препаратов — только часть решения. Необходимо также обеспечить странам необходимые знания, инфраструктуру и потенциал для внедрения инноваций. Сотрудничество с Казахстаном и другими странами региона помогает ускорять доступ к современным методам лечения и готовиться к следующим научным достижениям», — подчеркнул Сандип Джунеджа, старший вице-президент TB Alliance по вопросам доступа к рынкам.

В мероприятии принимали участие представители национальных программ по борьбе с туберкулёзом Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Грузии и других стран Восточной Европы и Центральной Азии, а также международные эксперты и партнёры.

Конференция стала продолжением регионального диалога, начатого на Региональном парламентском саммите по туберкулёзу в Алматы в 2025 году. Принятая тогда резолюция предусматривала укрепление политической приверженности, устойчивое финансирование противотуберкулёзных программ, развитие партнёрства и ускорение доступа к инновациям.

По итогам конференции участники подтвердили важность дальнейшей координации усилий стран региона, обмена экспертными знаниями и развития совместных подходов к профилактике, диагностике и лечению туберкулёза.