В КАЗАХСТАНЕ ОТКРОЮТ НОВЫЕ НЕФРОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ И УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДИАЛИЗА

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила до конца года открыть центры компетенций по нефрологии в регионах Казахстана, повысить качество диализной помощи и совершенствовать подходы к её финансированию.

Соответствующие поручения даны на выездном заседании коллегии Министерства здравоохранения РК в Алматы.

Глава ведомства подчеркнула необходимость усиления ранней диагностики заболеваний почек и повышения доступности нефрологической помощи на уровне поликлиник и региональных медицинских организаций.

Сегодня в Казахстане под наблюдением находятся более 40 тысяч пациентов с хронической болезнью почек. При этом каждый третий впервые выявленный пациент обращается за помощью уже на терминальной стадии заболевания, когда требуется заместительная почечная терапия.

«Финансирование ежегодно увеличивается на 10–12%. При этом часть пациентов могла бы сохранить функцию почек при своевременной диагностике и лечении. Необходимо выстроить эффективную нефрологическую службу — от поликлиники до специализированных центров», — отметила Акмарал Альназарова.

По данным Минздрава, внедрение дополнительных лабораторных исследований позволило увеличить выявляемость хронической болезни почек с 26 тысяч случаев в 2025 году до более 40 тысяч за девять месяцев 2026 года.

В настоящее время центры компетенций по нефрологии действуют в девяти регионах. Министр поручила обеспечить открытие недостающих центров до конца 2026 года.

Отдельное внимание на коллегии уделено совершенствованию системы мониторинга качества гемодиализной помощи и достоверности медицинских данных.

В ходе анализа медицинских информационных систем выявлены отдельные особенности отражения сведений о проведённых процедурах, требующие дополнительного уточнения и сверки с первичной медицинской документацией.

В частности, при анализе данных о 6 400 пациентах установлены случаи совпадения даты последнего гемодиализа с датой смерти пациента, а также отдельные записи, требующие уточнения хронологии оказания медицинской помощи.

Министр поручила профильному комитету провести дополнительную сверку информации и обеспечить достоверность электронного учёта медицинских услуг.

«Необходимо полностью перепроверить все такие случаи», — указала министр.

Также планируется комплексная оценка деятельности диализных центров независимо от формы собственности с акцентом на качество, безопасность и непрерывность лечения пациентов.

Кроме того, Минздрав намерен совершенствовать подходы к финансированию гемодиализа с учётом качества оказываемой помощи и клинических результатов лечения.

Ещё одним приоритетом станет развитие трансплантации почек, прежде всего для детей. Сегодня в листе ожидания находятся более 4,2 тысячи казахстанцев. Министр поручила пересмотреть критерии направления детей на трансплантацию за рубеж и подготовить необходимые финансовые расчёты.

По итогам коллегии также поручено расширить возможности ранней диагностики заболеваний почек, укрепить кадровый потенциал нефрологической службы, развивать амбулаторные центры компетенций, усилить контроль качества диализа и наблюдение пациентов после трансплантации, а также расширить участие обученного среднего медперсонала в проведении процедур гемодиализа.

Главная цель принимаемых мер — выявлять заболевания почек на ранних стадиях, снижать риск тяжёлых осложнений и обеспечивать казахстанцам доступную и качественную нефрологическую помощь независимо от региона проживания.