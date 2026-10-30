В КАЗАХСТАНЕ ОТКРОЮТ НОВЫЕ НЕФРОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ И УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДИАЛИЗА
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила до конца года открыть центры компетенций по нефрологии в регионах Казахстана, повысить качество диализной помощи и совершенствовать подходы к её финансированию.
Соответствующие поручения даны на выездном заседании коллегии Министерства здравоохранения РК в Алматы.
Глава ведомства подчеркнула необходимость усиления ранней диагностики заболеваний почек и повышения доступности нефрологической помощи на уровне поликлиник и региональных медицинских организаций.
Сегодня в Казахстане под наблюдением находятся более 40 тысяч пациентов с хронической болезнью почек. При этом каждый третий впервые выявленный пациент обращается за помощью уже на терминальной стадии заболевания, когда требуется заместительная почечная терапия.
«Финансирование ежегодно увеличивается на 10–12%. При этом часть пациентов могла бы сохранить функцию почек при своевременной диагностике и лечении. Необходимо выстроить эффективную нефрологическую службу — от поликлиники до специализированных центров», — отметила Акмарал Альназарова.
По данным Минздрава, внедрение дополнительных лабораторных исследований позволило увеличить выявляемость хронической болезни почек с 26 тысяч случаев в 2025 году до более 40 тысяч за девять месяцев 2026 года.
В настоящее время центры компетенций по нефрологии действуют в девяти регионах. Министр поручила обеспечить открытие недостающих центров до конца 2026 года.
Отдельное внимание на коллегии уделено совершенствованию системы мониторинга качества гемодиализной помощи и достоверности медицинских данных.
В ходе анализа медицинских информационных систем выявлены отдельные особенности отражения сведений о проведённых процедурах, требующие дополнительного уточнения и сверки с первичной медицинской документацией.
В частности, при анализе данных о 6 400 пациентах установлены случаи совпадения даты последнего гемодиализа с датой смерти пациента, а также отдельные записи, требующие уточнения хронологии оказания медицинской помощи.
Министр поручила профильному комитету провести дополнительную сверку информации и обеспечить достоверность электронного учёта медицинских услуг.
«Необходимо полностью перепроверить все такие случаи», — указала министр.
Также планируется комплексная оценка деятельности диализных центров независимо от формы собственности с акцентом на качество, безопасность и непрерывность лечения пациентов.
Кроме того, Минздрав намерен совершенствовать подходы к финансированию гемодиализа с учётом качества оказываемой помощи и клинических результатов лечения.
Ещё одним приоритетом станет развитие трансплантации почек, прежде всего для детей. Сегодня в листе ожидания находятся более 4,2 тысячи казахстанцев. Министр поручила пересмотреть критерии направления детей на трансплантацию за рубеж и подготовить необходимые финансовые расчёты.
По итогам коллегии также поручено расширить возможности ранней диагностики заболеваний почек, укрепить кадровый потенциал нефрологической службы, развивать амбулаторные центры компетенций, усилить контроль качества диализа и наблюдение пациентов после трансплантации, а также расширить участие обученного среднего медперсонала в проведении процедур гемодиализа.
Главная цель принимаемых мер — выявлять заболевания почек на ранних стадиях, снижать риск тяжёлых осложнений и обеспечивать казахстанцам доступную и качественную нефрологическую помощь независимо от региона проживания.