МИНЗДРАВ ПРЕДОТВРАТИЛ ИЗБЫТОЧНЫЕ ЗАКУПКИ ЛЕКАРСТВ В АЛМАТЫ НА 15,8 МЛРД ТЕНГЕ

Министр здравоохранения потребовала обеспечить прозрачность лекарственного обеспечения и соблюдение правил закупок. Каждое обращение о задержке выдачи препарата должно рассматриваться по существу – с установлением причин, принятием мер и обеспечением пациента назначенным лечением, заявила Акмарал Альназарова на заседании коллегии Управления общественного здравоохранения города Алматы по итогам работы за 9 месяцев 2026 года.

«Отдельно отмечены факты закупок медицинскими организациями препаратов, которые должны приобретаться через Единого дистрибьютора. Комитету фармации совместно с прокуратурой Алматы поручено проверить законность таких закупок. Также необходимо проверить факты реализации бесплатных лекарственных средств в розничной сети, установить цепочку их движения и причастных лиц, а при подтверждении нарушений принять предусмотренные законом меры», - заявила в своем выступлении на коллегии министр здравоохранения.

При этом благодаря корректировке потребности в лекарственных средствах удалось предотвратить избыточные закупки на сумму более 42,5 млрд тенге, в том числе на 15,8 млрд тенге по Алматы.

В ходе коллегии также акцентирована необходимость укрепления финансовой дисциплины. Бюджет системы здравоохранения Алматы на 2026 год увеличен до 393,7 млрд тенге. Вместе с тем кредиторская задолженность медицинских организаций на 1 сентября достигла 17,66 млрд тенге против 6,12 млрд тенге в начале года.

Министр подчеркнула, что использование средств ГОБМП и ОСМС должно сопровождаться прозрачностью расходов, достоверностью медицинской документации и ответственностью руководителей за финансовые и клинические результаты.

В числе стратегических задач для Алматы обозначены развитие первичной медико-санитарной помощи, сокращение сроков ожидания приёма, адресное планирование кадровой потребности, внедрение цифровых решений и повышение качества управления медицинскими организациями.

Подводя итоги, Акмарал Альназарова подчеркнула, что каждый из озвученных вопросов должен получить конкретное решение, сроки исполнения и ответственных лиц.