КОЛЛЕГИЯ В АЛМАТЫ: МИНЗДРАВ ПОТРЕБОВАЛ УСТРАНИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЗАПИСИ К ВРАЧАМ

В Алматы усилят работу по обеспечению доступной записи к врачам и сокращению сроков ожидания медицинской помощи. Министерство здравоохранения поручило медицинским организациям устранить ограничения электронной записи, обеспечить актуальность графиков приёма и повысить ответственность руководителей поликлиник за доступность услуг.

Вопрос рассмотрен на заседании коллегии Управления общественного здравоохранения Алматы с участием министра здравоохранения Акмарал Альназаровой и акима города Дархана Сатыбалды.

По данным Комитета медицинского контроля, мониторинг показал положительные изменения в доступности медпомощи в ряде городских поликлиник.

В частности, городская поликлиника №35, медицинские организации «АСМЕД Мынбаева», Almaty Clinic и Open Medical Channel устранили значительную часть ранее выявленных недостатков в размещении графиков приёма.

Вместе с тем в отдельных организациях сохраняются ограничения самостоятельной записи к профильным специалистам и недостатки в формировании расписания врачей.

Министерство здравоохранения поставило задачу обеспечить доступность записи и повысить эффективность работы медицинских организаций.

На республиканском уровне уже реализован комплекс мер по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи.

Время приёма участковых врачей увеличено с четырёх до шести часов, а сроки ожидания сокращены до одного–трёх дней.

Расширены функции медицинских сестёр, развивается самостоятельный сестринский приём, совершенствуется организация неотложной медицинской помощи.

Дополнительно в стране открыто 684 кабинета неотложной помощи и развёрнуто 988 мобильных бригад для обслуживания вызовов четвёртой категории срочности.

Министр здравоохранения подчеркнула необходимость оценки работы руководителей медицинских организаций прежде всего по фактической доступности помощи для пациентов.

Контроль за устранением выявленных недостатков и повышением качества обслуживания населения будет продолжен.

«Формальный подход к исполнению поручений недопустим. Министерство продолжит мониторинг их реализации. По всем выявленным нарушениям Комитетам поручено провести соответствующие контрольные мероприятия и принять меры в пределах компетенции. При отсутствии положительной динамики будут приниматься необходимые управленческие решения», — заявила министр.