В Алматы состоялось заседание коллегии Управления общественного здравоохранения города по итогам работы за 9 месяцев 2026 года с участием министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, акима города Дархана Сатыбалды, представителей Министерства здравоохранения, руководителей Комитетов медицинского, фармацевтического и санитарно-эпидемиологического контроля, филиала Фонда медстрахования, медицинских организаций.

В центре внимания – реализация поручений Главы государства, повышение доступности и качества медицинской помощи, укрепление первичного звена и эффективность использования средств системы здравоохранения.

Открывая заседание, министр отметила приоритетность качественного исполнения задач, поставленных Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании от 28 октября текущего года.

«Страна вступает в новый исторический цикл развития. Главными источниками развития Президент назвал знания, научные достижения, инновации и искусственный интеллект. Для здравоохранения вывод прямой: новый цикл без науки и инноваций невозможен. Идеологическая основа этого цикла концепция «Адал азамат». Быть патриотом, по словам Президента, значит уважать закон, соблюдать порядок и упорно трудиться во имя благополучия страны», – подчеркнула министр.

При населении около 2,4 млн человек город обладает значительным кадровым и клиническим потенциалом. Вместе с тем рост населения и увеличение нагрузки на медицинскую инфраструктуру требуют дальнейшего повышения качества и доступности медицинских услуг.

«Сегодня критерий оценки работы каждого руководителя – не количество проведённых мероприятий и не отчётность, а реальные изменения для пациента. В нашей отрасли это честность перед пациентом и государством и ответственность за результат, а не за отчёт. Этот принцип относится ко всем руководителям: управлений здравоохранения, больниц и поликлиник Выстраивая сегодня новую инфраструктуру, наша прямая обязанность наполнять их качеством, создавать условия для доступности к медпомощи наших граждан. Там, где не будет продвижения и конкретных результатов, будут приниматься соответствующие меры», – подчеркнула Акмарал Альназарова.

Министр указала на ряд системных проблем, требующих незамедлительных решений: рост заболеваемости корью, недостаточный охват вакцинацией, нарушения в организации медицинской помощи на уровне городских поликлиник, обращения граждан и вопросы лекарственного обеспечения.

Особое внимание было уделено иммунопрофилактике. При росте заболеваемости корью в Алматы, целевые показатели охвата детей до 16 лет профилактическими прививками не достигнуты, а в отдельных медицинских организациях зафиксированы нулевые показатели по некоторым видам вакцинации.

«Возникает вопрос, как медицинские организации выполняют свои обязательства перед прикреплённым населением, если по отдельным направлениям охват вакцинацией равен нулю. Иммунопрофилактика это вопрос безопасности детей и всего населения. Формального подхода здесь быть не должно», – подчеркнула министр.

По итогам мониторингов также выявлены несоответствия на объектах родовспоможения. Управлению общественного здравоохранения поручено до конца текущего года устранить нарушения требований санитарных правил.

Департаменту санитарно-эпидемиологического контроля Алматы – усилить надзор за соблюдением требований иммунопрофилактики и инфекционного контроля во всех медицинских организациях.

Отдельный блок поручений касается качества и доступности медицинской помощи. Министр обратила внимание на обращения граждан, которые не получают должного разрешения: пациенты повторно жалуются на проблемы с записью к специалистам, несмотря на наличие врачей и оборудования, а часть обращений о возможном причинении вреда здоровью не доходит до Национальной экспертной комиссии.

«Если пациент вынужден неоднократно обращаться с одной и той же проблемой, значит, действующие механизмы контроля не обеспечивают необходимого результата. Необходимо менять подход: не просто регистрировать жалобы, а устранять причины и добиваться конкретного результата для человека», – отметила Акмарал Альназарова.

Для мегаполиса с высокой плотностью населения особое значение имеет четкая и эффективная работа поликлиник: своевременная запись к специалистам, сокращение сроков ожидания, эффективное диспансерное наблюдение и снижение необоснованной нагрузки на стационары.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая в День медицинских работников, подчеркнул, что уровень и доступность медицины являются важнейшими показателями качества жизни населения. В соответствии с этим принципом мы системно работаем над модернизацией медицинской инфраструктуры, повышением качества услуг и укреплением кадрового потенциала.

Требования к качеству медицинской помощи должны быть едиными для всех организаций независимо от формы собственности. Наша главная задача - обеспечить каждого алматинца качественной и доступной медицинской помощью», - отметил аким города Дархан Сатыбалды.

Подводя итоги, Акмарал Альназарова подчеркнула, что развитие инфраструктуры должно сопровождаться качественными изменениями в организации медицинской помощи. Новые объекты, современное оборудование и цифровые решения должны обеспечивать жителям реальную доступность медицинских услуг и повышать безопасность пациентов.

По итогам заседания обозначены приоритетные задачи для системы здравоохранения Алматы: укрепление первичного звена, решение кадровых вопросов, внедрение научных и цифровых разработок, повышение качества медицинской помощи и обеспечение эффективного использования бюджетных средств.