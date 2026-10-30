В АЛМАТЫ ЗАЛОЖИЛИ КАПСУЛУ В ОСНОВАНИЕ БУДУЩЕГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА НА 250 КОЕК

В Алматы началось строительство нового медицинского комплекса, который объединит многопрофильную больницу с онкологическим центром на 250 коек и клинико-диагностический центр на 350 посещений в смену. Здесь жители мегаполиса смогут проходить обследования и получать специализированное лечение, в том числе при онкологических заболеваниях.

Сегодня в церемонии закладки капсулы приняли участие министр здравоохранения Акмарал Альназарова, аким Алматы Дархан Сатыбалды и руководитель Управления общественного здравоохранения города Марат Пашимов.

Выступая на церемонии, министр подчеркнула, что борьба с онкологическими заболеваниями остаётся одним из приоритетов системы здравоохранения.

«За каждым онкологическим диагнозом стоит человеческая судьба, семья, надежда на выздоровление и полноценную жизнь. Поэтому для нас строительство нового центра – это не просто возведение здания. Это возможность помочь тысячам людей, обеспечить своевременную диагностику и современное лечение», – отметила министр.

Глава Минздрава напомнила, что Президент Казахстана в своем Послании поставил задачу ускорить строительство востребованных социальных объектов, не допуская затягивания процедур и принятия решений.

Для Алматы, где сегодня проживают около 2,4 миллиона человек, строительство новых медицинских объектов приобретает особое значение. Вместе с ростом населения увеличивается потребность в современной диагностике, специализированном лечении и дополнительных больничных мощностях.

На диспансерном учёте состоят более 38 тысяч пациентов. Ежегодно проводится свыше 3,5 тысячи операций, более 70% из них — малоинвазивные.

Новый комплекс позволит расширить возможности онкологической службы и повысить доступность специализированной помощи.

Завершение строительства планируется в 2028 году.

В составе комплекса предусмотрены круглосуточный стационар на 250 коек, дневной стационар на 80 мест для проведения химиотерапии, консультативно-диагностическая поликлиника, отделения лучевой терапии и химиотерапии.

Также здесь разместятся современный операционный блок с возможностью роботизированной хирургии, отделение реанимации и интенсивной терапии, эндоскопический и трансфузиологический центры.

Особое внимание будет уделено диагностике. Центр оснастят современными клинико-диагностической, молекулярно-генетической и патоморфологической лабораториями. Это позволит проводить высокоточные исследования, выявлять заболевания на ранних стадиях и подбирать лечение с учётом индивидуальных особенностей пациента.

Проект предусматривает создание цифрового медицинского архива, ситуационного центра и отделения госпитальной фармации с автоматизированной системой подготовки противоопухолевых препаратов.