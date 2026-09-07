Почему вакцинация важна?

Вокруг вакцинации по-прежнему существует немало вопросов и мифов. Можно ли заболеть после прививки? Как контролируется безопасность вакцин? Нужно ли вакцинироваться взрослым и кому это особенно важно?

На эти вопросы отвечает Жаннат Сатыбалдиева - доктор медицинских наук, профессор, эксперт НЦЭЛС и МИ, член Национальной технической консультативной группы экспертов по иммунизации населения МЗ РК.

В карточках собрали главное о вакцинации: научные факты, вопросы безопасности, рекомендации для взрослых и ответы на распространенные заблуждения.

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