НАКАНУНЕ ДНЯ РЕСПУБЛИКИ В АСТАНЕ ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Сегодня в Астане состоялось торжественное мероприятие с участием свыше тысячи медицинских работников, ученых, ветеранов отрасли, общественных деятелей, представителей медицинских вузов со всех регионов страны.

В рамках мероприятия прошло награждение лучших медицинских работников, посвященное Дню Республики и 35-летию Независимости РК.

С приветственной речью к участникам обратилась министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, подчеркнув, что главная цель всех преобразований в отрасли – это служение человеку, его здоровью и безопасности.

Министр отметила, что новая Конституция и ключевые государственные ориентиры – «Закон и Порядок», «Адал азамат» и «Таза Қазақстан» – формируют надежный фундамент, где закон одинаково защищает и пациента, и врача, а здоровая среда является прямой обязанностью государства.

Она отметила несколько ключевых показателей, достигнутых в сфере здравоохранения.

По итогам 2025 года ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане достигла исторического максимума – 75,97 лет, в то время как в 1991 году этот показатель составлял 67,6 лет.

Благодаря этому Казахстан лидирует по значению ожидаемой продолжительности жизни среди стран Центральной Азии.

В отчете Индекса человеческого развития ПРООН за 2025 год республика вошла в категорию государств с «очень высоким уровнем развития», а в феврале 2026 года эксперты ВОЗ присвоили национальной регуляторной системе Казахстана 3-й уровень зрелости, сделав страну первой среди государств СНГ, достигшей этого стандарта.

За годы независимости младенческая смертность снизилась более чем в 4,5 раза, материнская – в 6 раз, а смертность от туберкулеза – в 10 раз.

Масштабные изменения коснулись инфраструктуры и технологического оснащения отрасли. За последние годы в стране открыто 1 259 новых медицинских учреждений, из которых свыше 800 – за последние три года.

В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» построено 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, благодаря чему более 200 сел впервые получили собственные медицинские учреждения.

В Астане были построены такие знаковые для страны объекты, как Национальный научный онкологический центр и первый в Центральной Азии Центр протонной терапии, а в Алматы открыт Национальный научный центр инфекционных болезней.

Благодаря поддержке Главы государства проведена масштабная работа в законодательной сфере. За 2025-2026 годы принято 9 ключевых законов в интересах пациентов и медицинских работников, усилена правовая защита медиков и введено страхование их профессиональной ответственности.

Объем государственной поддержки специалистов отрасли вырос почти в 7 раз, и в 2025 году различные меры социальной поддержки получили 1 760 врачей.

Особым акцентом мероприятия стало сохранение исторической памяти и преемственности поколений. Большим событием стало присвоение Медицинскому университету Астаны статуса Национального университета и имени Торегельды Шарманова, а Карагандинскому медицинскому университету – имени основателя Петра Поспелова.

Кульминацией праздничного события стала церемония награждения лучших медицинских работников страны за выдающийся вклад в спасение жизней и развитие отечественной медицины.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, государственными наградами отмечены специалисты с большим трудовым стажем, внесшие значительный вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, а также имеющие заслуги перед отраслью.

Кроме того, в июле 2026 года была утверждена новая ведомственная награда – медаль имени Санжара Асфендиярова. Данная награда была впервые вручена работникам с общим трудовым стажем 30 и более лет, достигшим высоких результатов в трудовой деятельности.

Эти награды – заслуженное признание высокой ответственности, профессионализма и верности профессии медицинских работников.

С 2024 года Главой государства учреждено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері», которое стало символом особого уважения к врачам.

В холле Центрального концертного зала «Казахстан» в рамках мероприятия состоялась фотовыставка, посвящённая развитию системы здравоохранения Казахстана за годы Независимости. Экспозиция отразила ключевые этапы становления отрасли, модернизацию медицинской инфраструктуры и достижения отечественной медицины.

В системе здравоохранения республики на сегодня трудится более 280 тысяч медицинских работников, из них свыше 80 тысяч врачей и 190 тысяч медицинских сестер.