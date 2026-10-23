Первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев ознакомился с ходом строительства новых медицинских объектов столицы. Проекты реализуются в рамках исполнения поручений Главы государства по развитию медицинской инфраструктуры и направлены на повышение доступности и качества медицинской помощи с учетом роста населения Астаны и увеличения нагрузки на действующие учреждения здравоохранения.

В этом году в городской многопрофильной больнице №2 будет введен в эксплуатацию новый приемно-диагностический комплекс, а при городской многопрофильной детской больнице №2 детский травматологический центр.

Остальные объекты – перинатальный центр, многопрофильная больница и три поликлиники – будут введены в эксплуатацию поэтапно.

Первым объектом посещения стал перинатальный центр, строительство которого планируется завершить в следующем году. Медицинское учреждение на 250 коек позволит расширить возможности оказания специализированной помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным, а также снизить нагрузку на действующие родильные дома.

В районе Сарыарқа продолжается строительство многопрофильной городской больницы на 300 коек. После ввода объекта в эксплуатацию увеличится коечный фонд стационара, что позволит повысить доступность специализированной медицинской помощи взрослому населению.

Отдельное внимание уделено строительству приемно-диагностического комплекса при городской многопрофильной больнице №2. В пятиэтажном здании разместятся приемное отделение для взрослых, акушерское приемное отделение, диагностическая служба и травматологический пункт. Комплекс сможет принимать 700–900 человек в день.

Здесь будут предусмотрены кабинеты компьютерной томографии и МРТ, рентгенодиагностики, ангиографическая операционная, операционные залы, инсультный центр, травматологические отделения, а также отделения реанимации и интенсивной терапии. Наличие диагностических и лечебных служб в одном здании позволит обеспечить последовательное оказание экстренной помощи – от первичного осмотра и диагностики до оперативного вмешательства и дальнейшего лечения.

В городской многопрофильной детской больнице №2 в этом году также будет открыто дополнительное здание для оказания неотложной травматологической помощи детям. Оно будет оснащено реанимационным залом, операционной, кабинетами компьютерной томографии и рентгенодиагностики. Возможности осмотра и лечения детей с травмами с помощью современного оборудования будут расширяться. Это позволит оптимизировать процедуру направления детей в соответствующие отделения и оперативно оказывать медицинскую помощь.

Работа по развитию детской травматалогической помоощи в столице ведется поэтапно. В прошлом году на базе Национального координационного центра неотложной медицинской помощи для жителей районов Есіл и Нұра был открыт детский травматологический пункт, где медицинскую помощь получили более 10 000 детей.

Кроме того, в растущих районах Астаны планируется построить еще три новые поликлиники, способные принимать по 500 человек за смену. Они обеспечат жителям доступ к первичной медико-санитарной помощи, консультациям участковых врачей и профильных специалистов, а также диагностическим и профилактическим обследованиям по месту жительства.

Реализация проектов позволит расширить сеть медицинских учреждений столицы и повысить доступность медицинской помощи на всех этапах – от первичного приема в поликлинике до специализированного лечения в многопрофильном стационаре.