В ТАЛДЫКОРГАНЕ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 500 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

В преддверии Дня Республики в Талдыкоргане открылась новая городская поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену.

Медицинское учреждение будет обслуживать около 62 тысяч прикреплённых жителей и повысит доступность первичной медико-санитарной помощи в активно застраивающейся части города. В торжественной церемонии открытия принял участие аким области Жетісу Бейбит Исабаев.

Выступая на мероприятии, глава региона отметил, что развитие медицинской инфраструктуры и повышение качества медицинских услуг остаются приоритетными направлениями региональной политики. По его словам, решение адаптировать здание под нужды здравоохранения позволило создать современный социальный объект с учётом растущей численности населения областного центра.

«Открытие третьей поликлиники в Талдыкоргане — наглядный результат работы по повышению доступности медицинской помощи. Здесь созданы современные условия для пациентов, предусмотрено необходимое оборудование и благоустроена прилегающая территория. Уверен, что поликлиника будет успешно работать на благо жителей», — подчеркнул Бейбит Исабаев.

Пятиэтажное здание общей площадью свыше 11, 5 квадратных метра оснащено современным медицинским оборудованием. В поликлинике установлены магнитно-резонансный и компьютерный томографы, рентгеновский и маммографический аппараты, функционирует собственная лаборатория. Также предусмотрены дневной стационар, центр семейного здоровья и центр амбулаторной хирургии, где планируется проводить малоинвазивные операции.

«В поликлинике будет работать центр семейного здоровья, а также впервые в Талдыкоргане на базе городской поликлиники откроется центр амбулаторной хирургии. Здесь будут проводиться малоинвазивные операции. Кроме того, предусмотрены дневной стационар и современная лаборатория, что позволит расширить спектр медицинских услуг для населения», — отметила директор поликлиники Сауле Кусмолданова.

Штатная численность учреждения составит 445 единиц. Медицинская помощь будет организована на 32 участках и включит приём врачей общей практики, работу участковой службы и консультации узких специалистов. При проектировании также предусмотрены условия для безопасного и беспрепятственного передвижения маломобильных граждан.

В регионе продолжается работа по привлечению медицинских кадров. Для врачей, прибывающих на работу в города области, предусмотрены подъёмные выплаты в размере 5 млн тенге, а для специалистов, выбирающих сельскую местность, — 10 млн тенге. Принимаемые меры позволили сократить дефицит врачей более чем в два раза.

Открытие поликлиники стало очередным этапом модернизации системы здравоохранения области Жетісу. С момента образования региона здесь построено 149 новых медицинских объектов, в том числе 59 — в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Кроме того, капитально отремонтировано 15 медицинских объектов. За последние четыре года уровень модернизации инфраструктуры социальной сферы достиг 55,8%.