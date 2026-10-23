Министр здравоохранения посетила две строительные площадки – многопрофильной областной больницы в Петропавловске и новой областной станции скорой и неотложной медицинской помощи в микрорайоне Копай.

Новый медицинский комплекс рассчитан на 480 коек. Его общая площадь превысит 92 тысячи квадратных метров.

Проект предусматривает консультативно-диагностический корпус на 480 посещений в смену, круглосуточный и дневной стационары, родильное отделение, подразделения лучевой диагностики, радиологии и клинико-диагностическую лабораторию.

В больнице планируется оказание высокотехнологичной медицинской помощи по направлениям кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии, сосудистой хирургии, травматологии и другим профилям.

На объекте завершено возведение железобетонных конструкций. Ведутся работы по кладке стен, монтажу фасадов и внутренней отделке помещений. Ввод медицинского комплекса в эксплуатацию намечен на 2027 год.

Еще одним пунктом визита стала строительная площадка новой областной станции скорой и неотложной медицинской помощи в микрорайоне Копай в областном центре.

Комплекс рассчитан на 100 тысяч выездов скорой в год. На выделенном участке площадью около 1,5 гектара предусмотрено строительство четырехэтажного административного корпуса, гаража на 20 санитарных автомобилей, ремонтной и моечной баз.

В новом центре также разместятся конференц-зал и симуляционный учебный центр для подготовки и повышения квалификации медицинских работников.

Строительство станции позволит решить многолетнюю проблему размещения службы скорой помощи. Сегодня медики работают в здании 1905 года постройки, которое не соответствует современным требованиям к организации экстренной медицинской помощи.

На строительство нового комплекса отведено 14 месяцев. Завершение работ запланировано на 2027 год.

Реализация трех инфраструктурных проектов позволит расширить доступ населения Северо-Казахстанской области к первичной, специализированной и экстренной медицинской помощи, а также создать современные условия труда для медицинских работников.

Ввод двух строящихся объектов в эксплуатацию запланирован на 2027 год.