В СЕЛЕ БЕСКОЛЬ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Сегодня в рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова посетила новую поликлинику в селе Бесколь Кызылжарского района, а также ознакомилась с ходом строительства многопрофильной областной больницы и станции скорой медицинской помощи в Петропавловске.

Прежняя поликлиника располагалась в нетиповом здании, которое изначально предназначалось для акушерско-гинекологической службы. В условиях тесных приспособленных помещений медикам приходилось работать в две смены.

Теперь в новом здании будут работать все 184 сотрудника, в их числе 44 врача. В этом году в районную больницу прибыли 16 докторов, 12 из которых молодые специалисты.

Касаясь вопроса обеспечения кадрами министр отметила, что за последние три года в Казахстане приняли три пакета законодательных изменений, направленных на улучшение условий труда и социальной защиты медработников.

«В семь раз выросли меры социальной поддержки, которые оказывают местные исполнительные органы. Сегодня мы вместе с депутатами работаем над новыми поправками, чтобы обеспечить достойные условия труда для медицинских работников», – отметила глава ведомства.

От имени ветеранов Кызылжарского района выступил Уалихан Каражигитов поблагодарил руководство области и министерство здравоохранения за долгожданный объект.

«Это колоссальная поддержка для жителей района. Молодым коллегам хочу сказать, что теперь у нас есть прекрасные условия для работы. Пусть эта поликлиника приносит нашему району здоровье и процветание», – сказал Уалихан Каражигитов.

Новый объект позволит повысить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для жителей Кызылжарского района. В настоящее время к медицинским участкам прикреплены более 40 тысяч человек.

В новом здании предусмотрены отдельные фильтры для взрослых и детей, обособленные входы для туберкулезной службы.

Современная планировка позволит организовать работу врачей в одну смену и создать более комфортные и безопасные условия для пациентов.

Полноценный прием пациентов в новой поликлинике планируется начать в январе 2027 года, после завершения оснащения учреждения и необходимой подготовки.