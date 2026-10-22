Тимур Екибаев: борьба за сохранение конечностей при тяжёлых осложнениях сахарного диабета

В преддверии Дня Республики рассказываем о Тимуре Рустемовиче Екибаеве — хирурге-подологе Республиканского центра эндокринологии и диабета НИИ кардиологии и внутренних болезней.

Когда сахарный диабет приводит к тяжёлым осложнениям, пациент может столкнуться с угрозой ампутации. В таких случаях главная задача врача — не только остановить развитие заболевания, но и сохранить конечность, восстановить её функцию и помочь человеку вернуться к привычной жизни.

Именно этому направлению посвятил свою профессиональную деятельность Тимур Екибаев. Он специализируется на лечении синдрома диабетической стопы, включая глубокие трофические язвы, диабетическую гангрену, гнойно-некротические поражения и разрушение костей и суставов стопы.

Особое внимание врач уделяет пациентам с длительно незаживающими ранами, которые нередко обращаются за помощью после продолжительного и безуспешного лечения. В таких случаях важно не только устранить повреждённые ткани и контролировать инфекцию, но и создать условия для заживления раны, максимально сохранив здоровые ткани.

Отдельное направление его работы — лечение диабетической нейроостеоартропатии Шарко. Это тяжёлое осложнение, при котором разрушается костно-суставной аппарат стопы, возникают деформации и повышается риск образования язв. Для лечения таких пациентов применяются современные методы иммобилизации и разгрузки, в том числе технология Total Contact Cast — специальная индивидуальная гипсовая повязка, которая помогает равномерно распределить нагрузку и защитить повреждённые ткани.

В наиболее сложных случаях, когда развивается гангрена и возникает угроза потери конечности, врач придерживается органосохраняющего подхода: удаляет нежизнеспособные ткани, контролирует инфекционный процесс и стремится максимально сохранить здоровые анатомические структуры.

Тимур Екибаев окончил Казахстанско-Российский медицинский университет, прошёл подиатрический курс доктора Рустема Нуралина. Профессиональный опыт приобретал в медицинском центре «Диабетическая стопа» и Центральной районной больнице города Иссык.

Для дальнейшего совершенствования навыков он проходил обучение в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии Минздрава России в Москве, где изучал опыт специалистов по лечению диабетической стопы. Также обучался у испанского профессора Миньоранса, осваивая современные подходы к подологии и лечению хронических ран.

Сегодня важная часть его работы — развитие специализированной помощи пациентам с тяжёлыми осложнениями сахарного диабета, внедрение комплексных методов лечения и профилактика синдрома диабетической стопы.

За каждой сохранённой конечностью стоит человеческая судьба. Это возможность самостоятельно передвигаться, работать, заботиться о семье и сохранять независимость. Именно поэтому работа таких специалистов имеет особое значение: своевременное и профессиональное лечение может помочь пациенту избежать тяжёлых последствий заболевания и сохранить качество жизни.