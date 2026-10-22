КАЗАХСТАН И ВЕДУЩИЙ ОНКОЦЕНТР США ОБСУДИЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТСКОГО РАКА

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в Самарканде обсудила перспективы сотрудничества с одним из ведущих детских онкологических центров США — St. Jude Children’s Research Hospital. Основное внимание уделено внедрению современных методов лечения детского рака, подготовке казахстанских специалистов и повышению доступности противоопухолевых препаратов.

Встреча состоялась с исполнительным вице-президентом госпиталя, руководителем международной программы St. Jude Global Карлосом Родригесом-Галиндо.

Стороны обсудили возможности развития высокотехнологичной медицинской помощи детям, включая трансплантацию костного мозга, молекулярную диагностику и перспективные методы клеточной терапии.

Отдельное внимание уделено проекту современного многопрофильного госпитального комплекса в Восточно-Казахстанской области. Планируется, что он станет межрегиональным центром, обеспечивающим специализированную помощь детям Восточно-Казахстанской, Павлодарской областей и области Абай.

Акмарал Альназарова предложила рассмотреть возможность экспертного сопровождения проекта со стороны St. Jude, а также организации обучения казахстанских врачей, совместных медицинских консилиумов и научных исследований.

Одной из ключевых тем встречи стала возможность присоединения Казахстана к международной программе St. Jude и Всемирной организации здравоохранения по повышению доступности противоопухолевых препаратов для детей.

Программа направлена на обеспечение стран-участниц качественными лекарствами для лечения детских онкологических заболеваний. Возможные условия участия Казахстана предстоит дополнительно проработать с международными партнёрами.

Казахстанские медицинские организации уже входят в международную сеть St. Jude Global Alliance, что создаёт основу для дальнейшего расширения сотрудничества.

Главная цель — расширить доступ детей к современным методам диагностики и лечения, чтобы больше маленьких пациентов могли получать необходимую медицинскую помощь в Казахстане, рядом со своими семьями.

По итогам встречи предложено продолжить предметную проработку совместных проектов в сфере детской онкологии, подготовки медицинских кадров и лекарственного обеспечения.