В КАЗАХСТАНЕ БОЛЕЕ 300 РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДОРГАНИЗАЦИЙ В КАЗАХСТАНЕ ПРОХОДЯТ АТТЕСТАЦИЮ

В Казахстане началась аттестация более 300 руководителей организаций родовспоможения, детских стационаров и станций скорой медицинской помощи. Первый этап – тестирование стартовал 14 октября 2026 года.

По состоянию на 20 октября тестирование уже прошли 44 руководителя медицинских организаций Кызылординской области, области Ұлытау и города Шымкент.

Аттестация проходит по утверждённому графику. Участники демонстрируют профессиональные знания и управленческие компетенции, а также навыки организации работы медучреждений и рационального использования ресурсов.

Необходимо отметить, что оценка касается только руководителей указанных организаций. Рядовые врачи, медицинские сёстры и другие медицинские работники в аттестации не участвуют.

По итогам оценки определят направления для совершенствования управления медицинскими организациями и повышения эффективности их работы.

Аттестация позволит улучшить уровень организации, качество и безопаность оказываемой медицинской помощи, повысить эффективность кадровой политики и расходования финансовых средств.