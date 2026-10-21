В Казахстане пятилетняя выживаемость детей с онкогематологическими заболеваниями превышает 70 процентов, а при остром лимфобластном лейкозе достигает 85 процентов. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на II Международном конгрессе по детскому раку в Самарканде.

Ежегодно в стране выявляют около 600 новых случаев онкологических заболеваний у детей. В Казахстане развиваются современные методы диагностики и высокотехнологичного лечения. С 2013 года проведено более 630 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток.

Развитие отечественных медицинских центров позволяет постепенно сокращать необходимость направления детей на лечение за рубеж.

Выступая на конгрессе, Акмарал Альназарова предложила странам Центральной Азии объединить усилия для расширения доступа детей к современным методам лечения рака.

Среди основных направлений – повышение точности диагностики, совместная подготовка врачей, развитие научных исследований, включая изучение возможностей CAR-T-терапии, а также сотрудничество в обеспечении детей противоопухолевыми препаратами.

Отдельное внимание уделено взаимодействию национальных регистров доноров костного мозга, что позволит расширить возможности поиска совместимых доноров для детей, нуждающихся в трансплантации.

«Главный показатель эффективности наших инвестиций - не только объём выделенных средств, но прежде всего результаты лечения, сохранённые жизни и качество жизни детей после перенесённого заболевания», - подчеркнула министр.

По словам А.Альназаровой, главная цель международного сотрудничества - сделать современные методы диагностики и лечения доступнее для каждого ребёнка независимо от места его проживания.