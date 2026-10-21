КАЗАХСТАН ДОСТИГ САМОГО НИЗКОГО УРОВНЯ СМЕРТНОСТИ НОВОРОЖДЕННЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Казахстан достиг самого низкого показателя смертности новорожденных среди стран Центральной Азии – 3 случая на 1000 живорождений.

Страна также досрочно выполнила соответствующие Цели устойчивого развития ООН по снижению детской смертности. Для дальнейшего повышения доступности медицинской помощи планируется строительство 16 новых детских больниц и перинатальных центров.

Снижение смертности новорожденных стало результатом последовательного развития перинатальной помощи, внедрения современных технологий и совершенствования системы медицинского сопровождения матерей и детей.

Сегодня выживаемость новорожденных с экстремально низкой массой тела составляет 57%. Дальнейшая работа направлена на повышение этого показателя, развитие специализированной помощи и укрепление материально-технической базы медицинских организаций.

Особое внимание уделяется раннему выявлению врожденных заболеваний и медицинскому сопровождению беременности.

В рамках программы «Аналар саулығы» в 22 центрах охраны плода открыты клиники одного дня, внедрены современные методы диагностики и внутриутробного лечения.

В результате выявляемость врожденных пороков развития повысилась на 12%, а младенческая смертность, связанная с этими причинами, снизилась на 15%.

Дальнейшее развитие службы охраны материнства и детства будет направлено на повышение качества медицинской помощи, раннее выявление рисков и обеспечение доступности современных методов диагностики и лечения во всех регионах Казахстана.