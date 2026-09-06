ВРАЧИ 80 ДНЕЙ БОРОЛИСЬ ЗА ЖИЗНЬ МАЛЫША, РОДИВШЕГОСЯ ВЕСОМ 740 ГРАММОВ

Всего 740 граммов – именно столько весил малыш, появившийся на свет на 26-й неделе беременности. Сегодня он дома вместе с мамой. За его жизнь 80 дней боролись врачи Городского перинатального центра №2 Алматы. Малыш родился в результате экстренного кесарева сечения. Беременность осложнилась отслойкой плаценты и кровотечением. На сроке всего 26 недель каждый грамм и каждый вдох имели огромное значение. С первых минут жизни новорожденному потребовалась интенсивная медицинская помощь.

“40 дней малыш находился на искусственной вентиляции лёгких, после чего ещё около двух недель получал дыхательную поддержку методом назального СИПАП”,- делится директор ГПЦ №2 Алматы Светлана Рахимова.

В общей сложности 56 дней маленький пациент провёл в отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых. Для таких детей путь к самостоятельному дыханию, стабильному состоянию и выписке – это настоящая борьба. За каждым днём стоят круглосуточное наблюдение, современные методы выхаживания и огромная работа врачей и медицинских сестёр. После чего как состояние ребёнка улучшилось его перевели его из реанимации в отделение для дальнейшего выхаживания и восстановления. А затем наступил самый долгожданный день. На 80-е сутки жизни мальчик был выписан домой. Из крошечного малыша весом 740 граммов он превратился в настоящего маленького победителя, которому удалось пройти один из самых сложных первых этапов жизни. Сегодня Казахстан занимает лидирующие позиции в Центральной Азии по оказанию помощи новорожденным. По данным совместного отчета Всемирного банка, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ООН и IGME, уровень неонатальной смертности (в первые 28 дней) за 2025 год в нашей стране составил 3, 04 на 1000 новорожденных – это лучший показатель в регионе и почти на уровне США. Благодаря современным перинатальным технологиям и профессионализму медработников выживаемость недоношенных деток за последние годы увеличилась в четыре раза.