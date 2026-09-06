В ОБЛАСТИ ЖЕТЫСУ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ И ДЕТЯМ

В рамках рабочей поездки в область Жетысу под председательством вице-министра здравоохранения Манаса Рамазанова проведено выездное заседание Координационного совета по вопросам родовспоможения и детства. На заседании были подведены итоги мониторинговых визитов в медицинские организации региона, эксперты обсудили пути улучшения качества медицинской помощи беременным, роженицам и детям, даны рекомендации по недопущению материнской и младенческой смертности. В ходе визита в 19 медорганизаций региона группа в составе специалистов национальных научных центров (Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии, Universal Medical Center, Национальный центр общественного здравоохранения) и медицинских ВУЗов (Национальный медицинский университет имени.Т.Шарманова (г. Астана), Казахский Национальный медуниверситет им.С.Д.Асфендиярова (г Алматы), Карагандинский медуниверситет) оказывала организационную, методологическую и практическую помощь. С их участием были проведены 2 семинара, практические мастер классы, консультации пациентов, оценка оказания медпомощи в области акушерства, педиатрии, реаниматологии и эпидемиологии. Особое внимание уделялось инфекционному контролю в организациях родовспоможения и детства, реанимационной помощи новорождённым, внедрению проектов по раннему развитию детей. Подведя итоги заседания, заместитель акима области Жетысу Марлен Кольбаев отметил необходимость выполнения рекомендаций по укреплению материально- технической базы, привлечению квалифицированных медицинских кадров, совершенствованию помощи матерям и детям.