В ОНКОЦЕНТРЕ АЛМАТЫ ВНЕДРИЛИ РОБОТИЗИРОВАННЫЙ АПТЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС

В Алматинском онкологическом центре внедрили роботизированный аптечный комплекс и систему закрытого герметичного разведения лекарственных препаратов. Новая технология позволяет автоматизировать ключевые этапы лекарственного обеспечения: от приёма и хранения препаратов до их разведения и выдачи пациентам. Благодаря кодам лекарство получает индивидуальную цифровую идентификацию, а каждое действие с ним фиксируется в системе. Таким образом, специалисты могут отследить весь путь препарата – от поступления в аптечный комплекс до момента выдачи пациенту. Для онкологической службы это особенно важно: точность и безопасность лекарственного обеспечения напрямую связаны с качеством лечения. При этом цифровизация уже происходит на фоне значительного роста эффективности онкологической помощи в Алматы. Сегодня в Алматинском онкологическом центре на учёте в городе состоят более 38 тысяч пациентов, а ежегодно помощь получают свыше 27 тысяч человек. За последние восемь лет объём оказания услуг по лечению вырос в 2,5 раза. Одновременно вырос и показатель пятилетней выживаемости – с 46% до 75%. Система помогает точно соблюдать дозировку, снижает риск ошибок и позволяет контролировать процесс приготовления препаратов.