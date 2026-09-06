Рост продолжается: за первое полугодие 2026 года произведено лекарственных средств и медицинских изделий на 126,6 млрд тенге, а это почти на 30% больше, чем годом ранее. Сегодня в стране работают 209 производителей фармацевтической и медицинской продукции, в том числе 43 предприятия по выпуску лекарств. Доля отечественной продукции в натуральном выражении достигла 40,3%. Восемь крупных проектов позволят впервые организовать в Казахстане производство более 494 наименований лекарственных средств, в том числе для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, аутоиммунных, орфанных и инфекционных заболеваний, а также сахарного диабета. В конечном итоге это означает больше доступных лекарств для пациентов и более устойчивую систему лекарственного обеспечения страны.