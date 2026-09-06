ВИЦЕ-МИНИСТР МАНАС РАМАЗАНОВ ОЗНАКОМИЛСЯ С РАБОТОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЖЕТЫСУ

Доступность специализированной медицинской помощи, развитие службы охраны материнства и детства, состояние медицинской инфраструктуры стали ключевыми вопросами рабочей поездки вице-министра здравоохранения Манаса Рамазанова в область Жетысу. Особое внимание уделено организации помощи на районном и сельском уровнях. В ходе поездки вице-министр посетил областную больницу Талдыкоргана, где ознакомился с работой рентген-ангиографической операционной, госпитальной фармации и клинико-диагностического отделения. Рассмотрены вопросы своевременной диагностики и оказания специализированной медицинской помощи. В областной многопрофильной детской больнице он осмотрел работу приемного отделения, реанимации и интенсивной терапии, операционного блока, травматологического и хирургического отделений, а также ознакомился с ходом реконструкции здания. Особое внимание в ходе поездки уделено доступности медицинской помощи в районах. В центральной районной больнице города Уштобе вице-министр посетил отделения первичной и специализированной помощи, компьютерной томографии, Центр раннего развития и вмешательства, учебно-симуляционные кабинеты и службу социально-психологической помощи. Во врачебной амбулатории села Еркин вице-министр ознакомился с организацией профилактических осмотров, вакцинации и скринингов, а также работой Службы поддержки пациентов, молодежного и семейного центров здоровья. По итогам поездки определены основные направления дальнейшей работы: развитие специализированной помощи, совершенствование маршрутизации пациентов, укрепление службы охраны материнства и детства, дальнейшее оснащение и развитие медицинской инфраструктуры.