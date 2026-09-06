МИНЗДРАВ НАПОМИНАЕТ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ

Министерством здравоохранения совместно с Министерством внутренних дел проводится работа по выявлению медицинских противопоказаний у водителей для безопасного управления транспортом. На сегодня выявлено свыше 21 тысяча водителей, имевших сведения о медицинских противопоказаниях к управлению транспортом. При этом 2 246 человек сняты с диспансерного учета по различным основаниям. В отношении более 13 тысяч человек территориальные департаменты полиции направили исковые заявления в суд. По вступившим в законную силу судебным решениям прекращено действие 7,4 тысячи водительских удостоверений. Ограничение возможно только при наличии установленных медицинских противопоказаний, если состояние здоровья человека может повлиять на безопасность управления автомобилем. Окончательное решение о прекращении права управления принимает суд. Перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортом установлен приказом № 853 Министерства здравоохранения Республики Казахстан. К абсолютным противопоказаниям относятся заболевания и состояния, при которых человек по медицинским показаниям не может безопасно управлять транспортом. В их числе эпилепсия, слепота обоих глаз, отдельные тяжелые психические расстройства, а также определенные психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ. При этом речь идет не о любом диагнозе. Например, при отдельных нарушениях зрения, слуха или опорно-двигательного аппарата предусмотрена возможность управления транспортом при соблюдении определенных медицинских требований или использовании специальных средств – очков и контактных линз, слухового аппарата, ручного управления и других средств адаптации. Если у водителя выявлены медицинские противопоказания и имеются предусмотренные законодательством основания, соответствующая информация передается в органы внутренних дел. Далее при наличии оснований полиция обращается в суд. Таким образом, водительские права не прекращаются автоматически из-за наличия диагноза – окончательное решение принимается в установленном законом порядке. Медицинские требования к водителям направлены прежде всего на снижение рисков на дорогах и защиту самих водителей, пассажиров и других участников дорожного движения.