ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫНДА КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУДЕН КЕЙІН ЗАМАНАУИ ЖАБДЫҚТАРМЕН ЖАБДЫҚТАЛҒАН АУДАНДЫҚ АУРУХАНА АШЫЛДЫ
Жетісу облысының Кербұлақ ауданында күрделі жөндеуден кейін аудандық орталық аурухана қайта жұмыс істей бастады. Жаңартылған медициналық мекеме аудан тұрғындарына қолайлы жағдайда медициналық көмек алуға және қажетті диагностикалық тексерулерден өтуге мүмкіндік береді.
1986 жылы салынған аурухана ғимаратына күрделі жөндеу жүргізілді. Жұмыстар 2025 жылы басталып, биыл аяқталды.
Қазіргі уақытта ауруханада компьютерлік томограф, рентген аппараты, маммограф және ультрадыбыстық зерттеу (УДЗ) аппараттары жұмыс істейді. Бұл ауруларды ерте анықтау мүмкіндіктерін кеңейтіп, тұрғындарға бірқатар тексеруден тұрғылықты жері бойынша өтуге жағдай жасайды.
Сонымен қатар Кербұлақ ауданында «Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту» ұлттық жобасының шеңберінде 17 ауылдық медициналық нысанның құрылысы аяқталды.
Бұл мақсатқа 3,8 млрд теңге бағытталды. Пайдалануға 6 дәрігерлік амбулатория, 8 фельдшерлік-акушерлік пункт және 3 медициналық пункт берілді.
Медициналық кадрлық әлеуетті нығайту жұмыстары да жалғасуда. 2024 жылдан бері ауданға 14 дәрігер жұмысқа орналасты. Қазіргі уақытта тағы төрт маманды тарту бойынша жұмыс жүргізілуде.
Медициналық инфрақұрылымды жаңғыртудың негізгі мақсаты – аудан және ауыл тұрғындарына сапалы әрі уақтылы медициналық көмекті тұрғылықты жеріне жақын жерде алуға мүмкіндік жасау болып табылады.