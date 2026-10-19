МИНЗДРАВ ПРОВЕРИТ ВОЗМОЖНЫЕ ФАКТЫ ФИКТИВНОЙ ВЫДАЧИ МЕДСПРАВОК В ЧАСТНОЙ КЛИНИКЕ В АЛМАТЫ

Министерство здравоохранения Республики Казахстан инициирует внеплановую проверку деятельности частной клиники “Аяжан” (г.Алматы) на предмет возможных фактов выдачи фиктивных медицинских справок и личных медицинских книжек, изложенных в публикации в социальных сетях.

По результатам проверки, в случае подтверждения нарушений, будут приняты соответствующие меры в пределах компетенции уполномоченных органов.

Минздрав напоминает, что в соответствии со статьёй 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан за подделку, изготовление или сбыт поддельных официальных документов, а также за заведомое использование подложных документов предусмотрена уголовная ответственность.

Медицинские документы должны оформляться исключительно по результатам фактически проведённых медицинских осмотров и обследований в соответствии с установленными требованиями. Оформление и использование таких документов в обход установленного порядка недопустимы.

Ответственность может наступать не только для лиц, которые незаконно оформляют документы, но и для граждан, которые сознательно приобретают или используют фиктивные справки и больничные листы.

Минздрав призывает граждан не соглашаться на предложения оформить справку или больничный без предусмотренных медицинских оснований, проверять легальность деятельности медицинской организации и сообщать компетентным органам о выявленных нарушениях.

В Казахстане последовательно внедряются цифровые инструменты, позволяющие сокращать объём ручного ввода данных, обеспечивать контроль и прозрачность формирования медицинской документации.

С начала 2026 года через информационные системы Министерства здравоохранения сформировано выдано более 13,7 млн электронных медицинских документов.

Граждане получили в электронном формате 8 095 396 медицинских справок и листов временной нетрудоспособности, а также 5 698 396 справок по диспансерному учету, в том числе по направлениям психиатрии, наркологии и фтизиатрии.

Министерством проведен реинжиниринг бизнес-процесса получения больничного листа: передача больничного листа осуществляется после подписания электронной цифровой подписью сотрудника медицинской организации в МИС, тем самым подтверждая легитимность документа.

Факты об открытии больничных листов будут передаваться работодателю с согласия самого гражданина. На портал hr.enbek.kz будет поступать информация работодателю об открытии и продлении больничного листа. Для работника больничный лист будет доступен через мобильное приложение Enbek HR.

Электронные медицинские документы используются при прохождении медицинских осмотров, получении заключений врачебных комиссий, оформлении временной нетрудоспособности, прохождении процедур по установлению инвалидности, получении санаторно-курортного лечения, оформлении медицинских документов для детей, при трудоустройстве, а также при предоставлении сведений государственным органам и другим информационным системам.