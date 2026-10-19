В Казахстане планируют расширить сеть помощи в области психического здоровья: открыть 81 первичный центр и 189 отделений дневного пребывания для детей с аутизмом. Это позволит повысить доступность ранней диагностики, лечения и реабилитации, в том числе для жителей сельских районов, сообщила на совещании в ведомстве директор Департамента организации медицинской помощи МЗРК Гульнар Сарсенбаева.

Она представила проект Комплексного плана по охране ментального здоровья населения на 2027–2031 годы, включающий 60 мероприятий по 11 направлениям.

Руководитель Национального центра психического здоровья МЗ РК Алия Рустемова доложила о результатах мониторинга 20 региональных центров психического здоровья.

«Вопросы ментального здоровья сегодня выходят на первый план. Наша задача - обеспечить доступность специализированной помощи во всех регионах, независимо от места проживания пациента», - подчеркнула министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Сегодня в стране действуют 20 центров психического здоровья, 101 первичный центр и 212 профильных кабинетов. Дополнительно определена потребность в открытии 81 первичного центра в 12 регионах.

Особое внимание уделено детям с расстройствами аутистического спектра. Для них предусмотрено создание 189 отделений дневного пребывания на базе центров психического здоровья и районных больниц. Это позволит расширить возможности реабилитации без круглосуточной госпитализации.

Отдельно министр поручила усилить кадровое обеспечение службы, прежде всего детской и взрослой психиатрии, а также рассмотреть дополнительные меры социальной поддержки специалистов.

«Дефицит кадров остаётся одним из ключевых вопросов. Необходимо расширять подготовку специалистов, в том числе за счёт образовательных грантов местных исполнительных органов, и предусмотреть дополнительные меры социальной поддержки медицинских работников», - отметила министр.

Проект Комплексного плана также предусматривает модернизацию медицинских организаций, обновление оборудования, развитие амбулаторной помощи и совершенствование лекарственного обеспечения.

Приоритетом остаётся создание доступной и непрерывной системы помощи в области психического здоровья - от раннего выявления нарушений до лечения, реабилитации и социальной поддержки.