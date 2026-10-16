КАЗАХСТАНЦЕВ НАЧНУТ УВЕДОМЛЯТЬ О СКРИНИНГАХ И ПРИВИВКАХ ЧЕРЕЗ 1414

В Казахстане внедряют новые цифровые сервисы для своевременного прохождения скринингов, проверки сведений о вакцинации и подтверждения оказанных медицинских услуг. С 19 октября стартует пилотное SMS-информирование о скринингах, а с 26 октября текущего года по всей стране планируется запуск уведомлений о проведённых прививках.

С 19 октября в Акмолинской области, областях Абай и Ұлытау планируется запуск персональных SMS-напоминаний о необходимости прохождения скринингов через единый контакт-центр 1414.

Система будет автоматически определять граждан, которым необходимо пройти профилактические обследования, по шести направлениям, включая раннее выявление сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, нарушений мозгового кровообращения и вирусных гепатитов.

Получив уведомление, гражданин сможет обратиться в поликлинику по месту прикрепления для прохождения обследования.

С 26 октября текущего года по всей стране планируется запуск SMS-уведомлений о проведённой вакцинации. После регистрации прививки в медицинской системе гражданину или законному представителю ребёнка поступит сообщение с указанием вида и даты вакцинации.

Если сведения не соответствуют действительности, гражданин сможет сообщить об этом ответным сообщением на номер 1414. Информация будет направлена в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля для проверки.

Параллельно Минздрав расширяет цифровую идентификацию пациентов, позволяющую подтверждать факт оказания медицинских услуг.

По состоянию на 7 октября текущего года цифровую идентификацию прошли 73% из 135,9 млн зарегистрированных приёмов.

Сегодня механизм охватывает 1 278 видов медицинских услуг. С 1 декабря текущего года перечень планируется расширить ещё на 736 видов консультаций, диагностических исследований и медицинских процедур.

Внедрение цифровых сервисов направлено на повышение доступности профилактических обследований, защиту прав пациентов, достоверность медицинских данных и прозрачность финансирования здравоохранения.