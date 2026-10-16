ВПЕРВЫЕ В КАЗАХСТАНЕ ПРОВЕДЕНЫ РОБОТ-АССИСТИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ЛЁГКИХ

В Национальном научном центре фтизиопульмонологии Республики Казахстан состоялся международный мастер-класс «Робот-ассистированная хирургия при туберкулёзе лёгких: современные технологии и хирургические подходы», посвящённый современным технологиям робот-ассистированной торакальной хирургии.

Ведущими экспертами выступили представители Китайской Народной Республики: профессор Сюй Шидун (Xu Shidong), заведующий отделением торакальной хирургии Онкологической больницы при Харбинском медицинском университете, и доктор Фэнхай Жэнь (Fenghai Ren), торакальный хирург данного учреждения.

В рамках программы состоялся хирургический консилиум с участием зарубежных экспертов и специалистов Центра, включая торакальных хирургов, анестезиологов, бронхологов и других медицинских работников. Участники обсудили клинические подходы и особенности планирования хирургических вмешательств.

Хирурги совместно провели две робот-ассистированные операции: верхней лобэктомии правого лёгкого и верхней лобэктомии левого лёгкого.

Как отметил директор Национального научного центра фтизиопульмонологии РК Малик Аденов, впервые проведённые в Казахстане робот-ассистированные операции на лёгких знаменуют новый этап в развитии отечественной торакальной хирургии и внедрении высокотехнологичных методов лечения. Это не просто освоение передовых технологий, а важный шаг к расширению возможностей современной медицины, укреплению международного профессионального сотрудничества и повышению доступности инновационной медицинской помощи для пациентов.

Ход хирургических вмешательств транслировался в конференц-зал Центра в формате Live. Это позволило участникам наблюдать за этапами операций и получить представление о практическом применении роботизированных технологий в торакальной хирургии.

К образовательной программе также подключились в онлайн-формате около 20 человек – обучающиеся, сотрудники медицинских организаций и приглашённые специалисты из других учреждений. Дистанционное участие расширило возможности профессионального обмена и доступа к образовательной программе.