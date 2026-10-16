МИНИСТР ПОРУЧИЛА УСИЛИТЬ МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ И ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила усилить медицинское сопровождение беременных женщин, новорождённых и детей до пяти лет.

Соответствующие поручения даны на аппаратном совещании Министерства здравоохранения с участием руководителей региональных управлений здравоохранения и республиканских медицинских центров в рамках реализации Концепции «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы.

Это включает индивидуальное наблюдение беременных из групп риска, готовность родовспомогательных организаций и повышение контроля за оказанием экстренной медицинской помощи детям.

«Каждая беременная женщина, особенно из группы высокого риска, должна находиться под постоянным медицинским наблюдением. Необходимо заранее определить индивидуальный план ведения беременности, маршрут родоразрешения и закрепить ответственных специалистов», – подчеркнула Акмарал Альназарова.

Министр обратила особое внимание на своевременную госпитализацию беременных и готовность стационаров к оказанию экстренной акушерско-гинекологической помощи, в том числе в выходные и праздничные дни.

Региональным управлениям здравоохранения поручено исключить необоснованные отказы в госпитализации беременных и обеспечить непрерывность медицинского наблюдения.

«При обращении беременной женщины медицинская помощь должна быть организована на месте с привлечением необходимых специалистов. Не женщина должна искать больницу, а система здравоохранения должна обеспечить ей своевременную помощь», – отметила министр.

Отдельное поручение касается оказания скорой медицинской помощи детям до пяти лет. При вызове скорой помощи необходимо обеспечить полноценную оценку состояния ребёнка, при наличии показаний необходимо доставить в стационар для дополнительного обследования и решения вопроса о госпитализации.

Министр поручила пересмотреть соответствующие алгоритмы работы скорой помощи, усилить подготовку медицинских работников и исключить случаи недооценки тяжести состояния детей.

Также будет усилен инфекционный контроль в перинатальных центрах, совершенствована маршрутизация пациенток и организовано оперативное наблюдение за беременными из групп высокого риска.

Республиканским научным центрам поручено усилить практическую поддержку регионов, развивать наставничество для молодых акушеров-гинекологов, неонатологов и детских специалистов. В течение двух недель центры должны представить предложения по повышению квалификации медицинских работников.

Особое внимание уделено медицинскому сопровождению матерей и детей после выписки из стационаров. Министерство усилит контроль за качеством патронажных посещений и преемственностью между родильными домами и поликлиниками.

В рамках Концепции «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы предусмотрена реализация 30 мероприятий, направленных на расширение профилактической помощи, развитие медицинской инфраструктуры и повышение качества специализированной помощи детям.