БЛАГОДАРЯ СКРИНИНГУ БОЛЕЕ 17 ТЫСЯЧ СЛУЧАЕВ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВЫЯВЛЕНЫ НА РАННИХ СТАДИЯХ

В Казахстане благодаря государственной программе скрининга более 17 тысяч случаев рака молочной железы выявлены на ранних стадиях, когда возможности эффективного лечения значительно выше.

Ранняя диагностика остаётся одним из приоритетных направлений работы Министерства здравоохранения по сохранению здоровья женщин.

15 октября, во Всемирный день борьбы с раком молочной железы, в стране продолжается кампания «Розовый октябрь», направленная на повышение осведомлённости женщин о важности своевременных обследований.

Рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин Казахстана. В 2025 году зарегистрировано 5 743 новых случая.

С 2008 года в стране действует национальная программа скрининга. За этот период выявлено 19 018 случаев рака молочной железы, из которых 17 186 — на I и II стадиях.

Число случаев заболевания, выявленных на III–IV стадиях в рамках скрининга, сократилось с 66 в 2011 году до 16 в 2025 году.

Женщины от 40 до 76 лет включительно могут бесплатно проходить маммографический скрининг один раз в два года в установленные возрастные годы в поликлинике по месту прикрепления. Обследование позволяет выявлять изменения до появления симптомов.

В рамках кампании «Розовый октябрь» по всей стране проходят Дни открытых дверей и бесплатные консультации онкологов-маммологов.

В 2025 году обследования прошли более 8 400 женщин. У 3 337 выявлены различные патологии молочных желёз, в том числе 144 случая рака молочной железы.

31 октября в Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии состоится День открытых дверей, где женщины смогут бесплатно получить консультацию онколога-маммолога.

Министерство здравоохранения напоминает о необходимости регулярного прохождения скрининга. При появлении изменений в молочных железах важно своевременно обратиться к врачу, не дожидаясь планового обследования.

Раннее выявление заболевания повышает эффективность лечения и помогает сохранить здоровье и качество жизни женщин.