КАЗАХСТАНСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО ЦИФРОВОМУ МОНИТОРИНГУ УГРОЗ ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ В СНГ

Разработанная казахстанскими экспертами система цифрового мониторинга угроз здоровью населения получила высокое международное признание.

В центре внимания международной конкурсной комиссии оказался флагманский цифровой инструмент ОЦЧСОЗ – интерактивная карта рисков Saqbol. Платформа позволяет в режиме реального времени отслеживать чрезвычайные ситуации по всему миру, фиксируя их точно на карте и оценивая комплекс эпидемиологических, климатических, экологических и техногенных факторов.

Система автоматически выделяет критические события, требующие оперативного вмешательства и углубленной экспертной оценки специалистов.

Для Казахстана – страны с обширной территорией, контрастными региональными условиями и наличием природных очагов особо опасных инфекций – внедрение такого мониторинга имеет принципиальное значение. Уроки пандемии COVID-19, а также недавние климатические аномалии и паводки наглядно подтвердили, что ключевой фактор безопасности – это способность действовать на опережение.

Карта Saqbol и работа Оперативного центра позволяют выявлять и анализировать риски еще до того, как они перерастут в масштабный кризис.

Победа на международном уровне подтверждает правильность выбранного вектора развития отечественного здравоохранения.

В дальнейших планах авторов и профильных специалистов – расширение интеграции данных из смежных источников, применение единых критериев оценки, развитие прогнозной аналитики и укрепление межведомственного взаимодействия, что позволит Казахстану и впредь удерживать лидерские позиции в сфере цифровой защиты здоровья граждан.

Статья и.о. председателя правления Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой МЗ РК Эрика Байжунусова и руководителя управления стратегического развития и цифровизации Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Куандыка Аскарова, посвященная трансформации Оперативного центра по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения РК (ОЦЧСОЗ), завоевала первое место в конкурсе престижного журнала «Здравоохранение стран СНГ – 2026».

Работа одержала победу в ключевой номинации «Цифровизация национальных систем здравоохранения стран СНГ», продемонстрировав передовой опыт Казахстана в рамках главной темы конкурса «Пути совершенствования здравоохранения в странах СНГ».