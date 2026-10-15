КАЗАХСТАН И БЕЛЬГИЯ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Сегодня в Алматы состоялась международная конференция «К 50-летию Алма-Атинской декларации: формирование сильной первичной медико-санитарной помощи для будущих поколений».

В мероприятии приняли участие представители Министерства здравоохранения Казахстана, Всемирной организации здравоохранения, бельгийской делегации, ЮНФПА, ведущих университетов Казахстана и Бельгии, а также международные эксперты в области здравоохранения.

Участники обсудили развитие семейной медицины, повышение доступности медицинской помощи, профилактику хронических заболеваний и подготовку нового поколения медицинских специалистов.

Выступая на конференции, первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев представил основные результаты и дальнейшие направления развития первичной медико-санитарной помощи в Казахстане.

Сегодня сеть ПМСП охватывает 20,4 млн человек, включая 7,6 млн сельских жителей. В стране функционируют порядка 5 тысяч объектов первичной медицинской помощи, где работают более 45 тысяч медицинских работников.

Одним из ключевых направлений реформ стало развитие семейной и мультидисциплинарной модели оказания помощи. В состав команд ПМСП входят врачи общей практики, медицинские сёстры, психологи и социальные работники.

Особое внимание уделяется профилактике и раннему выявлению заболеваний. Ежегодно скрининговыми обследованиями охватываются около 3,4 млн взрослых жителей страны. Развиваются программы управления хроническими заболеваниями, службы раннего вмешательства для детей и цифровые решения в здравоохранении.

«Наша задача – не просто расширять медицинскую инфраструктуру, а сделать так, чтобы каждый человек своевременно получал качественную помощь рядом с домом. Мы постепенно переходим от оценки количества оказанных услуг к оценке реальных результатов для здоровья пациентов», — отметил Тимур Султангазиев.

Отдельное внимание на конференции было уделено сотрудничеству с бельгийскими университетами, обмену опытом подготовки семейных врачей и внедрению современных подходов к организации первичной медицинской помощи.

Казахстан высоко ценит партнёрство с Бельгией, ВОЗ и другими международными организациями и заинтересован в дальнейшем развитии совместных научных, образовательных и практических инициатив.

В преддверии 50-летия Алма-Атинской декларации в 2028 году участники подчеркнули необходимость перехода от обсуждения общих принципов к конкретным действиям, направленным на укрепление первичной медицинской помощи и повышение качества жизни населения.