Специальная мониторинговая группа Министерства здравоохранения РК в эти проводит комплексный аудит деятельности акушерской, гинекологической и педиатрической служб в Костанайской области.

Ведущие специалисты страны также оказывают организационно-методологическую помощь региональным службам охраны здоровья матери и ребенка.

Главная цель мониторинга – контроль соблюдения стандартов медицинской помощи роженицам и детям, а также выработка рекомендаций по повышению качества медицинских услуг и снижению показателей материнской и младенческой смертности.

В состав группы вошли представители ведущих научных центров и профильных вузов Казахстана: директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК, главный внештатный реаниматолог ведомства по акушерской помощи, главный внештатный педиатр медицинского университета, акушеры-гинекологи Корпоративного фонда «University Medical Center» (UMC), а также опытные неонатологи и эпидемиологи.

Делегация охватит как стационары, так и объекты первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Специалисты уже приступили к посещению 10 центральных районных и городских больниц, включая учреждения Джангельдинского, Амангельдинского, Костанайского, Житикаринского, Денисовского, Федоровского и Карабалыкского районов, а также городов Аркалыка, Лисаковска и Рудного.

Эксперты будут оценивать готовность медорганизаций к экстренной помощи при острых состояниях у беременных и детей. Особое внимание уделяется качеству скринингов, профилактике ОРВИ и пневмонии, плановой вакцинации, внедрению методов раннего вмешательства и отслеживанию развития детей младшего возраста.

По итогам аудита состоится расширенное совещание с участием вице-министра здравоохранения, руководства области и медицинских организаций, где будут представлены конкретные решения по дальнейшему совершенствованию педиатрической и акушерско-гинекологической помощи в регионе.