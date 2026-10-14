ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ БЕЛЬГИИ ПОСЕТИЛА ДЕМОНСТРАЦИОННУЮ ПЛАТФОРМУ ВОЗ В КАЗАХСТАНЕ

В рамках государственного визита Короля бельгийцев Филиппа и Королевы Матильды в Казахстан Демонстрационную платформу ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи на базе Енбекшиказахской межрайонной больницы в городе Есик Алматинской области посетила делегация из Бельгии.

В ее состав вошли представители Департамента здравоохранения Правительства Фландрии во главе с руководителем группы по ПМСП Томасом Буксом, а также ведущие профессора Гентского и Льежского университетов.

Демонстрационная платформа ВОЗ в Казахстане функционирует как передовая практическая площадка, на которой отрабатываются и внедряются современные подходы к развитию первичного звена здравоохранения с акцентом на семейную модель медицины, командный подход и профилактику.

В ходе визита гости детально ознакомились с работой платформы. В рамках круглого стола были представлены ключевые этапы модернизации службы ПМСП, организация работы мультидисциплинарных команд, объединяющих семейных врачей, медсестер расширенной практики, социальных работников и психологов, а также достигнутые клинические результаты и перспективные задачи.

Бельгийские эксперты дали высокую оценку масштабу преобразований и прикладной ценности казахстанского опыта, поблагодарив принимающую сторону за открытый профессиональный диалог, теплый прием и содержательную программу.