ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СПИРОМЕТРИИ: ВАЖНО ВЫЯВЛЯТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ НА РАННИХ СТАДИЯХ

В Казахстане расширяют возможности раннего выявления заболеваний лёгких. В девяти регионах страны более 400 медицинских работников прошли практическое обучение по спирометрии - исследованию, которое позволяет выявлять нарушения дыхания на ранних стадиях и своевременно начинать лечение.

Обучение организовано в преддверии Всемирного дня спирометрии и Дня лёгочного здоровья, отмечаемых 14 октября.

Спирометрия помогает оценить работу лёгких и выявить нарушения, характерные для бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). Своевременная диагностика позволяет подобрать необходимое лечение и снизить риск осложнений.

В ходе мастер-классов медицинские работники освоили современные методы исследования, правила интерпретации результатов и разобрали сложные клинические случаи. Обучение проводилось непосредственно в регионах с участием профильных специалистов.

Организаторами выступили Национальное общество респираторной медицины и НИИ респираторной медицины Медицинского университета Астана.

Ранняя диагностика и повышение профессиональных компетенций медицинских работников - важные условия повышения качества и доступности медицинской помощи. Главная задача - своевременно выявлять заболевания, предупреждать осложнения и сохранять здоровье граждан.

Министерство здравоохранения напоминает: при длительном кашле, одышке и затруднённом дыхании важно своевременно обращаться к врачу. При необходимости специалист назначит спирометрию и другие обследования.