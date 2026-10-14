МИНЗДРАВ ПРИНЯЛ ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРЫ ПОСЛЕ СЛУЧАЕВ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ В ШКОЛЕ АЛМАТЫ

Министерство здравоохранения РК организовало комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий после регистрации 48 случаев кишечной инфекции среди учащихся Республиканской физико-математической школы в Алматы. Проведена проверка пищеблока, выявлены нарушения санитарных требований, вынесено пять постановлений, введены ограничительные меры и проведена дезинфекция. Контактные лица взяты под медицинское наблюдение.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, специалисты обследовали пищеблок ТОО «Master Food», где выявлены нарушения требований к хранению продуктов, отбору суточных проб готовых блюд и организации питания.

Для установления источника инфекции отобраны пробы воды и пищевой продукции, смывы, обследованы работники пищеблока. Лабораторные исследования продолжаются.

По результатам проверки вынесено пять постановлений, предусматривающих приостановление деятельности школы и столовой, запрет реализации отдельных блюд, введение временных санитарных мер и изъятие молочной продукции без необходимых сопроводительных документов.

В здании интерната проведена дезинфекция. Контактные лица находятся под медицинским наблюдением, часть детей изолирована в интернате в профилактических целях.

По состоянию на 14 октября зарегистрировано 48 случаев заболевания. Все заболевшие госпитализированы, их состояние стабильное. Пациентов, нуждающихся в реанимационной помощи, нет.

По итогам проверки материалы направлены в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия процессуального решения в установленном законодательством порядке.

Минздрав напоминает предпринимателям об обязательном соблюдении санитарных требований при организации питания, включая закуп продукции у проверенных поставщиков, соблюдение условий хранения и приготовления пищи, наличие разрешительных документов и своевременное прохождение медицинских осмотров работниками.

Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Продолжаются эпидемиологическое расследование и необходимые мероприятия для защиты здоровья детей, установления причин заболевания и предупреждения новых случаев инфекции.