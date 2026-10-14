ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕРОМ С МАТКУ НА 40-Й НЕДЕЛЕ БЕРЕМЕННОСТИ УДАЛИЛИ В АЛМАТЫ

В Городском центре репродукции человека Алматы врачи успешно удалили гигантское образование малого таза и брюшной полости, сопоставимое по размерам с маткой на 39–40-й неделе беременности. Несмотря на сложность операции, специалистам удалось сохранить репродуктивные органы пациентки.

Полтора года женщина замечала, что живот постепенно увеличивается, но связывала это с набором веса. Со временем появились чувство распирания, боли, дискомфорт и одышка.

После УЗИ, КТ и МРТ врачи выявили образование, занимавшее практически всю брюшную полость. Пациентку обследовали онкогинекологи, после чего приняли решение о хирургическом вмешательстве.

Во время операции специалисты эвакуировали около 7 литров жидкости и удалили образование массой около 3 кг. Дополнительную сложность создавали спайки после ранее перенесённых операций. Образование направили на гистологическое исследование.

Несмотря на все трудности, операция прошла успешно. Врачам удалось выполнить главную задачу – удалить образование и сохранить репродуктивные органы женщины.

Сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно, получает лечение в стационаре и готовится к выписке.

Этот случай напоминает о важности своевременного обращения к врачу. Увеличение живота, чувство тяжести, боли и одышка не всегда связаны с набором веса. При появлении таких симптомов необходимо пройти обследование и выяснить их причину.

Городской центр репродукции человека Алматы оказывает специализированную гинекологическую помощь, применяя современные хирургические подходы и стремясь сохранить репродуктивную функцию пациенток, когда это возможно.