ННОЦ расширяет сотрудничество с бельгийскими партнёрами

В рамках государственного визита Короля бельгийцев Филиппа и Королевы Матильды в Казахстан Национальный научный онкологический центр посетили представители Университетской больницы Брюсселя (H.U.B.) и компании IBA Group.

Одним из ключевых результатов стало подписание меморандума о сотрудничестве между ННОЦ и Университетской больницей Брюсселя.

На встрече с главным медицинским директором H.U.B., профессором Жан-Мишелем Угарди, ННОЦ представили председатель Правления Жандос Буркитбаев, первый заместитель председателя Правления Санжар Шалекенов и специалисты Центра.

Представители ННОЦ рассказали о развитии Центра, его ключевых достижениях, научной и образовательной деятельности, а также возможностях современной онкологической помощи, включая протонную терапию, ядерную медицину и собственное производство радиофармацевтических препаратов.

В свою очередь профессор Жан-Мишель Угарди представил деятельность трёх медицинских учреждений, входящих в состав H.U.B.: больницы Эразм, Института онкологии Жюля Борде и Детской университетской больницы имени королевы Фабиолы. Особое внимание было уделено опыту Института Жюля Борде, который более 75 лет специализируется на лечении онкологических заболеваний, научных исследованиях и внедрении инновационных методов терапии.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области клинической практики, научных исследований, медицинского образования и обмена опытом. По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие долгосрочного партнёрства.

В этот же день ННОЦ посетила делегация бельгийской компании IBA Group во главе с генеральным директором Оливером Легреном. В состав делегации также вошли директор по продажам в Центральной и Восточной Европе Эндрю Дайк и директор по развитию бизнеса и продакт менеджменту в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Айдана Шагалакова.

Оливер Легрен впервые ознакомился с новым комплексом ННОЦ и высоко оценил его современную инфраструктуру и условия для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

В ходе встречи стороны обсудили эксплуатацию, техническое обслуживание и сервисную поддержку оборудования, в том числе циклотрона производства IBA, установленного в Центре радиационных технологий ННОЦ.

Отдельное внимание было уделено перспективам развития ядерной медицины в Казахстане, расширению возможностей производства радиофармацевтических препаратов и дальнейшему укреплению сотрудничества между ННОЦ и IBA Group.