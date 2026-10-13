В КАЗАХСТАНЕ ОБНОВИЛИ СТАНДАРТ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК

В Казахстане обновили стандарт нефрологической помощи, направленный на раннее выявление заболеваний почек, своевременное лечение и повышение доступности диализа и трансплантации.

На площадке Центрально-Азиатского конгресса нефрологов, прошедшего в Актау, собрались 310 специалистов из Казахстана, США, Италии, Польши, Турции, Азербайджана и Беларуси.

Эксперты обсудили современные методы диагностики и лечения заболеваний почек, развитие диализа и трансплантации.

«Наша задача - выявлять заболевания почек на ранних стадиях и обеспечивать непрерывность лечения. Для этого мы совершенствуем стандарты помощи, развиваем специализированные центры и готовим медицинские кадры. Сегодня в резидентуре обучаются более 50 будущих нефрологов, еще 12 специалистов предусмотрено подготовить в 2026–2027 учебном году», — отметила Майра Абдразак, руководитель управления стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи Департамента организации медицинской помощи Минздрава РК.

Обновленный стандарт нефрологической помощи предусматривает единый маршрут пациента - от диагностики в поликлинике до специализированного лечения, диализа и трансплантации почки по медицинским показаниям.

В стране действуют Республиканский центр нефрологии и Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг. Более 14 тысяч пациентов получают диализную терапию.

Дополнительные возможности для врачей создаст цифровизация. Формируемая система E-Densaulyq позволит специалистам получать доступ к медицинской истории пациента независимо от региона и организации, где он проходил лечение.

По итогам конгресса также предложено разработать отраслевую программу развития нефрологической службы с акцентом на раннюю диагностику, подготовку специалистов и повышение доступности лечения.

Приоритет Минздрава - своевременно выявлять заболевания почек, замедлять их прогрессирование и обеспечивать пациентам качественную медицинскую помощь.