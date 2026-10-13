Казахстан планирует расширить сотрудничество с Бельгией в сфере развития протонной терапии для лечения онкологии, современных технологий реабилитации, протезно-ортопедической помощи и кадровой подготовки.

Перспективы совместных проектов обсудила министр здравоохранения Акмарал Альназарова с представителями бельгийской делегации в Астане.

В переговорах приняли участие представители компаний IBA, Spentys, Ugani, Ecosteryl, D-Teach, Университетской больницы Брюсселя, а также деловых и инвестиционных объединений Бельгии.

«Казахстан открыт к диалогу и развитию взаимовыгодного сотрудничества с Бельгией в сфере здравоохранения. Для нас эта встреча – возможность ближе ознакомиться с опытом и экспертизой бельгийских компаний, а также определить перспективные направления совместной работы», – подчеркнула министр.

Одним из основных направлений сотрудничества стало развитие высокотехнологичной онкологической помощи. Казахстан заинтересован в расширении применения протонной терапии, совершенствовании диагностики и лечения рака, подготовке профильных специалистов.

В Астане уже открыт первый в Центральной Азии Центр протонной терапии. Продолжается расширение сети ПЭТ-центров, до 2029 года запланировано создание пяти новых онкологических центров.

Бельгийская компания IBA, работающая в Казахстане более десяти лет, представила возможности дальнейшего развития протонной терапии, в том числе для лечения онкологических заболеваний у детей. В стране уже используются пять циклотронов компании для производства радиофармпрепаратов, применяемых в диагностике.

Отдельное внимание уделено подготовке медицинских кадров. Казахстан выразил заинтересованность в организации стажировок врачей в бельгийских клиниках, академических обменах, совместных исследованиях и развитии дистанционного обучения.

12 октября Национальный научный онкологический центр Казахстана и Университетская больница Брюсселя подписали меморандум о сотрудничестве в клинической практике, медицинском образовании и науке.

Бельгийская сторона выразила готовность к обмену опытом в лечении сложных и редких заболеваний, включая детскую онкологию. Компания D-Teach представила возможности онлайн-обучения медицинских специалистов. В сфере протезирования бельгийские компании Spentys и Ugani предложили решения с применением 3D-сканирования и цифрового моделирования.

Стороны также обсудили внедрение бельгийских технологий безопасной утилизации медицинских отходов без сжигания, включая возможность их обеззараживания непосредственно в больницах.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в сфере здравоохранения и укреплении партнерских отношений между Казахстаном и Бельгией.