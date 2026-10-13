МИНЗДРАВ УСИЛИВАЕТ ПРОФИЛАКТИКУ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Министерство здравоохранения усиливает профилактику заболеваний на ранних стадиях у детей школьного возраста.

В первом полугодии 2026 года профилактическими медицинскими осмотрами охвачено 3,6 млн детей. Заболевания выявлены у 302 тыс. детей, более 119 тыс. взяты на динамическое наблюдение. Среди наиболее распространенных проблем остаются кариес, анемия и нарушения зрения.

В первом полугодии 2026 года при профилактических осмотрах у детей школьного возраста выявили 80 169 случаев кариеса.

Частое употребление свободных сахаров — один из основных пищевых факторов развития кариеса. Поэтому профилактика — это не только визит к стоматологу. Это ежедневные привычки: регулярная гигиена полости рта, меньше сладких напитков и продуктов с высоким содержанием сахара, доступная питьевая вода и своевременная медицинская помощь.

С 2025 года в организациях образования внедрен новый стандарт школьного питания, предусматривающий снижение содержания сахара и соли в рационе детей.

В рамках проекта «Болашаққа сау тіспен» за два года открыто 166 стоматологических профилактических кабинетов. Их работа направлена на формирование навыков ухода за полостью рта и предупреждение стоматологических заболеваний у школьников.

Параллельно в систему профилактических осмотров внедряются цифровые технологии и инструменты искусственного интеллекта.

С 2027 года планируется внедрение СМС-информирования родителей о предстоящих медицинских осмотрах детей. Это позволит семьям заранее получать напоминания и своевременно проходить необходимые обследования.

При этом современные риски для здоровья детей формируются не только в медицинской сфере. Питание, физическая активность, сон, психологическое благополучие и условия, в которых ребенок проводит значительную часть дня, напрямую влияют на его здоровье.

В этой связи охрана здоровья детей требует совместной работы системы здравоохранения, образования, местных исполнительных органов и семей.