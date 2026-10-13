Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с Королем Филиппом и Королевой Матильдой посетили Национальный центр детской реабилитации в Астане.

Высокие гости ознакомились с организацией комплексной помощи детям с различными нарушениями развития.

Им рассказали о современных методиках медицинской, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации, направленных на развитие коммуникативных навыков, познавательных способностей и самостоятельности у детей с особыми потребностями.

В индивидуальных программах восстановления также применяются технологии роботизированной реабилитации.

Особое внимание в работе центра уделяется вопросам социальной интеграции и создания условий для полноценного участия детей в жизни общества.

Король Филипп и Королева Матильда побеседовали с детьми, их родителями и медицинскими работниками, а также приняли участие в интерактивной программе.

В завершение высокие гости оставили памятную запись в Книге почетных гостей.

Национальный центр детской реабилитации оказывает комплексную помощь детям со сложными психоневрологическими заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата, речевыми, когнитивными и поведенческими нарушениями, в том числе с детским церебральным параличом и расстройствами аутистического спектра.

Ежегодно реабилитационные услуги здесь получают более 5 тысяч пациентов из всех регионов Казахстана.