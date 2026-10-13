ДВОЙНАЯ ПОБЕДА КАЗАХСТАНА НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЧЕМПИОНАТЕ!
Бригада Жамбылской областной станции скорой медицинской помощи стала победителем VI Международного чемпионата бригад скорой медицинской помощи Республики Беларусь, завоевав 1-е место!
Казахстан на чемпионате также достойно представила команда Кызылординской станции скорой медицинской помощи, которая заняла 2-е место!
В чемпионате приняли участие 22 команды — сильнейшие специалисты из Беларуси, России и Казахстана.
Участников ждали сложные и напряжённые испытания, где важны каждая секунда, точность принятых решений, профессионализм и слаженность командных действий.
Обе наши команды продемонстрировали высокий уровень подготовки, выдержку, знания и настоящий командный дух, достойно представив Казахстан на международной арене.
Поздравляем команды Жамбылской и Кызылординской областных станций скорой медицинской помощи с блестящим результатом!
Жамбыл — 1-е место
Кызылорда — 2-е место
Гордимся нашими медиками!
Желаем новых достижений, профессионального роста и новых побед!
Казахстан гордится вами!