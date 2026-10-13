ДВОЙНАЯ ПОБЕДА КАЗАХСТАНА НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЧЕМПИОНАТЕ!

Бригада Жамбылской областной станции скорой медицинской помощи стала победителем VI Международного чемпионата бригад скорой медицинской помощи Республики Беларусь, завоевав 1-е место!

Казахстан на чемпионате также достойно представила команда Кызылординской станции скорой медицинской помощи, которая заняла 2-е место!

В чемпионате приняли участие 22 команды — сильнейшие специалисты из Беларуси, России и Казахстана.

Участников ждали сложные и напряжённые испытания, где важны каждая секунда, точность принятых решений, профессионализм и слаженность командных действий.

Обе наши команды продемонстрировали высокий уровень подготовки, выдержку, знания и настоящий командный дух, достойно представив Казахстан на международной арене.

Поздравляем команды Жамбылской и Кызылординской областных станций скорой медицинской помощи с блестящим результатом!

Жамбыл — 1-е место

Кызылорда — 2-е место

Гордимся нашими медиками!

Желаем новых достижений, профессионального роста и новых побед!

Казахстан гордится вами!