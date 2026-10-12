112 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С АРТРИТОМ

Ежегодно, 12 октября отмечается Всемирный день борьбы с артритом, призванный привлечь внимание к ревматическим заболеваниям, их ранней диагностике и социальным последствиям.

Ревматоидный артрит – это хроническое аутоиммунное заболевание, которое без своевременного лечения приводит к деформации суставов и инвалидности. Однако современная терапия позволяет контролировать болезнь и достигать устойчивой ремиссии при условии раннего обращения к врачу.

По данным ВОЗ, остеоартритом в мире страдают 528 миллионов человек, а ревматоидным артритом – 18 миллионов. Согласно прогнозам, Global Burden of Disease, к 2050 году число пациентов с ревматоидным артритом возрастет до 31,7 миллиона человек, что требует от систем здравоохранения внедрения новых стандартов медицинской помощи.

В Казахстане активно повышают доступность специализированной помощи. В рамках реновации многопрофильных больниц открыты новые ревматологические центры в Актюбинской, Кызылординской и Акмолинской областях, а также начал работу городской ревматологический центр в Астане.

Это позволило расширить возможности регионов по диагностике, лечению и диспансерному наблюдению пациентов, а также сократить сроки ожидания консультаций и госпитализации.

Важным шагом стала и цифровизация службы: на базе НИИ кардиологии и внутренних болезней запущен национальный цифровой регистр пациентов с ревматоидным артритом. Система автоматически рассчитывает показатели активности болезни и отслеживает эффективность терапии в реальном времени.

В ближайших планах – масштабирование регистра на все регионы страны и создание аналогичных баз данных для пациентов с системной красной волчанкой, псориатическим артритом и анкилозирующим спондилитом.

Развитие инфраструктуры и доступность современной терапии позволяют сохранять качество жизни и трудоспособность казахстанцев.